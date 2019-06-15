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HRW назвала обстрел аэропорта в саудовской Абхе возможным преступлением 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Lenta.ru
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», возможно, совершили военное преступление, обстреляв ракетами международный аэропорт в саудовском городе Абха, говорится на сайте организации.
"Human Rights Watch заявила сегодня, что силы хуситов в Йемене 12 июня 2019 года атаковали саудовский гражданский аэропорт в нарушение законов войны. Командиры, которые принимают решения о намеренных или беспорядочных атаках на гражданские объекты, виновны в военных преступлениях", — сообщается на сайте организации.
Правозащитники отмечают, что «согласно правилам ведения войны, запрещены атаки в отношении гражданских лиц или атаки, при которых не делается различий между гражданскими лицами и военными объектами». Лица, которые серьезно нарушили эти правила с преступными намерениями, могут быть привлечены к ответственности за военные преступления.
В ночь на среду хуситы обстреляли ракетами международный аэропорт в саудовском городе Абха, в результате попадания ракеты в зал прибытия пострадал 21 человек разной национальности, в том числе женщины и дети. Хуситы заявили, что им также удалось попасть по диспетчерской башне. В ответ на это ведущая военные действия в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям движения «Ансар Алла» (хуситов) на севере страны, где находились иностранцы, помогающие хуситам.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Human Rights Watch , ООН , РИА Новости , Абха , Йемен , Москва
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