Опасная траектория: Турция дрейфует в сторону России, что может обернуться серьезными последствиями для НАТО (wPolityce, Польша)

wPolityce (Польша) рассуждает о движении На фоне обострившегося спора между Турцией США на тему закупки турками российских С-400 изданиерассуждает о движении Анкары в сторону Москвы , которое может оказаться губительным для НАТО . Даже если кризис удастся преодолеть, Турция и США ступают на путь развода. Турция в любом случае будет все более подвержена российским влияниям, становясь все менее надежным союзником в рамках альянса.

Обострился спор между Вашингтоном и Анкарой на тему покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 (за 2,5 миллиарда долларов). Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн (Patrick Shanahan) предупредил своего турецкого коллегу Хулуси Акара (Hulusi Akar), что если власти его страны не откажутся от покупки российской техники, США могут ввести против Турции ограничительные меры в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций».

Заодно он напомнил Анкаре, что если она все же купит ЗРК С-400, то сможет забыть о девятимиллиардном контракте с Пентагоном на поставку 100 истребителей Ф-35. Ей придется выбирать: или одно, или другое. Американцы полагают, что радары комплексов С-400 будут собирать данные с бортовых компьютеров самолетов и отправлять их в Москву. Эксперты расходятся во мнениях, возможно ли это с технической точки зрения, но США подчеркивают, что никаких рациональных причин для того, чтобы Турция покупала российские ЗРК, нет, поскольку со стандартами НАТО совместимы только американские и европейские комплексы.

Американцы приостановили программу обучения турецких пилотов на военно-воздушной базе «Люк» в Аризоне, кроме того, Вашингтон требует, чтобы те покинули США до 31 июля. Как пишет издание «Форин полиси», американцы хотят также исключить турецкие предприятия оборонно-промышленного комплекса из программы «Единый ударный истребитель» (Joint Strike Fighter), в рамках которой появился самолет F-35. Это обернется для Анкары убытками на уровне 12 миллиардов долларов. Тем не менее турецкое руководство не хочет отказываться от сделки с Москвой. Как сообщает турецкая пресса, Реджеп Эрдоган заявил, что он не собирается отступать перед давлением США, поэтому об отказе от С-400 не может быть и речи.

Следовательно, перспектива введения США ограничительных мер против Турции, члена НАТО с 1952 года, становится все более реальной. Впрочем, так происходит не впервые. В августе 2018 года американцы ввели санкции в отношении двух турецких министров в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона (Andrew Brunson), которого Анкара арестовала по подозрению в шпионаже. Также последовало появление торговых санкций. В тот раз спор удалось разрешить, Брансон вышел на свободу. Сейчас ситуация выглядит более серьезной, значит, ограничительные меры могут оказаться гораздо более масштабными и обернуться болезненными последствиями для уже находящейся не в лучшей форме турецкой экономики.

По мнению экспертов, решимость Эрдогана завершить сделку по покупке ЗРК С-400 означает, что Турция все больше отдаляется от Запада и начинает опасный дрейф в направлении Москвы. Это может стать проблемой для Североатлантического альянса, поскольку турецкая армия, столп южного фланга НАТО, станет еще более уязвимой перед российскими влияниями. Основой членства Турции в Альянсе выступали две идеи: принадлежность этой страны к Западу (то есть ее приверженность принципам демократии) и общая угроза (Россия). Сейчас эта основа начала разрушаться.

Выборы мэра Стамбула, итоги которых отменили из-за того, что победу одержал кандидат от оппозиции, показали, как выглядит в Турции ситуация с демократией. В свою очередь, сирийский конфликт продемонстрировал, что Анкара относится сейчас к Москве совсем не так, как сразу же после окончания холодной войны или в ее годы. Особенно тесное сотрудничество Россия и Турция начали вести во время сирийского кризиса. Изначально обе страны относились друг к другу враждебно, но после неудавшегося путча 2016 года и масштабных чисток в турецкой армии ситуация изменилась. Эффективность турецких вооруженных сил значительно снизилась, и Анкаре понадобилась поддержка (в том числе военная) России, чтобы провести в Сирии две операции: против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация, — прим.ред.) и против курдов («Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь»). Кроме того, Москва, яростно защищая режим Асада, стала в Сирии важнейшим игроком. В 2018 году Путин и Эрдоган семь раз встречались лично и провели 18 телефонных разговоров.

Дополнительно осложнила отношения между Вашингтоном и Анкарой поддержка, которую американцы оказали курдам, воюющим в Сирии с ИГИЛ. Президент Дональд Трамп грозил «уничтожить» турецкую экономику, если у сирийских курдов с головы упадет хоть один волос. Кроме того, американцы отказались выдавать туркам проповедника Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen), который после путча превратился из союзника в главного врага Эрдогана. Как пишут турецкие комментаторы, у Турции и США «нет общих интересов», а Запад лишь мешает формированию «эффективного концерта держав» (с участием Ирана) в регионе, который позволит Анкаре играть там ключевую роль.

Однако Эрдоган не может полагаться на Путина в той же мере, что на своих западных союзников. Одновременно сложно представить, что Россия решит защищать Турцию от внешних угроз так же, как НАТО. Игра, которую ведет Эрдоган, вполне вероятно обернется против него самого. Американцы могут перенести свои операции с военной базы «Инджирлик» на новые базы в Румынии и Катаре. Большая часть турецкой техники закуплена в Германии и Америке, и тем ничто не мешает ограничить поставки комплектующих для нее или закупки новых вооружений, как в случае с Ф-35.

Вне зависимости от того, купит ли Эрдоган С-400, Турция и США ступают на путь развода. Они продолжат поддерживать отношения, но напряженность будет постепенно возрастать. Это плохая новость для НАТО, ведь Россия получит больше возможностей воздействовать на Анкару. Эрдоган не может отказаться от антизападной стратегии, поскольку и он сам, и его партия теряют общественную поддержку (о чем свидетельствует результат выборов в Стамбуле), а «западный враг» выступает ключевым элементом его программы по консолидации власти, позволяющим найти объяснение как провалам на выборах, так и проблемам турецкой экономики. Возможно, Турция и не выйдет из Альянса, однако, она в любом случае перестанет играть в нем роль надежного и предсказуемого союзника.