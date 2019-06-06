Сирийские военные вновь нашли оружейный тайник боевиков

Армия Сирии обнаружила очередной тайник с оружием, принадлежавшем боевикам. Арсенал террористы бросили перед отступлением в районе северного Хомса, неподалёку от Тальбиссы и Ар-Растана.

Военные изъяли ракеты, броню и большое количество ящиков с гранатами. Склад располагался в местной штаб-квартире радикалов, пишет ФАН.

По словам военных, армия САР ежедневно натыкается на схроны или заброшенные здания с боеприпасами и оружием. В настоящее время идёт осмотр отбитых у радикалов областей на предмет наличия самодельных бомб.

Ранее News.ru сообщал, что медики готовят потерявших конечности сирийских детей к лечению в России. В состав группы, прибывшей в САР, входят специалисты по протезированию верхних и нижних конечностей, травматологи-ортопеды и реабилитологи.