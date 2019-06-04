Эрдоган вновь заявил, что Турция не намерена отказываться от С-400

"У нас есть соглашение, которое в настоящий момент реализуется, мы решительно настроены. Мы не собираемся отказываться [от покупки С-400]", — сказал турецкий лидер в эфире телеканала Haberturk.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в поставках истребителей F-35.