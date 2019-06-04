Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что Анкара не намерена отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
"У нас есть соглашение, которое в настоящий момент реализуется, мы решительно настроены. Мы не собираемся отказываться [от покупки С-400]", — сказал турецкий лидер в эфире телеканала Haberturk.
США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в поставках истребителей F-35.
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года, а доставка комплексов на территорию республики может произойти в июне-июле. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 млрд долларов.