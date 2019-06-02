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В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля 

РИА Новости + ещё 2 23 минуты назад
Фото: Reuters
По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобиля у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерна на востоке страны, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медиков.
"По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобилей у штаба Ливийской национальной армии в городе Дерна на востоке Ливии", — говорится в сообщении.
В конце июня 2017 года Ливийская национальная армия, командующим которой является маршал Халифа Хафтар, объявила о взятии под контроль города Дерна, находившегося несколько лет под властью различных радикальных группировок. Годом ранее военные полностью освободили от террористов самый крупный на востоке страны город — Бенгази.
В настоящий момент подразделения Хафтара ведут бои на подступах к ливийской столице Триполи, пытаясь взять под контроль этот город.
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Ближний Восток , Происшествия , Ливия
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