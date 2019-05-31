Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийская армия обстреляла турецкий наблюдательный пост 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: AP
Турецкий наблюдательный пункт на северо-западе сирийской провинции Хама оказался под артиллерийским огнем в ходе перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и повстанцами-джихадистами, сообщает Al-Masdar Mews.
По данным издания, в наблюдательный пост рядом с городом Шейр-Магер попали выпущенные правительственными войсками снаряды. О потерях, раненых или каком-либо ответе Турции не сообщается.
Взаимный обстрел начался после того, как джихадисты из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») начали контр-наступление на САА.
30 мая сообщалось, что армия Сирии остановила наступление на противника до окончания переговоров Турции с Россией. В ходе переговоров Турция потребовала освободить все ранее занятые земли, на что российская сторона не согласилась, и наступление продолжилось с поддержкой Воздушно-космических сил России.
Последние новости
Китай отомстил США за Huawei Малайзия усомнилась в итогах расследования катастрофы MH17 Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Ближний Восток , Армия , В мире , Джебхат ан-Нусра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не так рассчитали: Рейтинг Путина резко вырос340
Канадский военный самолет засекли над Москвой1
Запретить въезд: Москва расширяет «черный список»53
Слишком красива для работы159
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти14
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
02:55
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Шоу-бизнес
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение