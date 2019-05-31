Сирийская армия обстреляла турецкий наблюдательный пост

Турецкий наблюдательный пункт на северо-западе сирийской провинции Хама оказался под артиллерийским огнем в ходе перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и повстанцами-джихадистами, сообщает Al-Masdar Mews.

По данным издания, в наблюдательный пост рядом с городом Шейр-Магер попали выпущенные правительственными войсками снаряды. О потерях, раненых или каком-либо ответе Турции не сообщается.

Взаимный обстрел начался после того, как джихадисты из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры ») начали контр-наступление на САА.

30 мая сообщалось, что армия Сирии остановила наступление на противника до окончания переговоров Турции с Россией. В ходе переговоров Турция потребовала освободить все ранее занятые земли, на что российская сторона не согласилась, и наступление продолжилось с поддержкой Воздушно-космических сил России.