«Хезболлах» столкнулось с финансовыми проблемами, считают США

Ливанское движение "Хезболлах" , которое США внесли в список террористических группировок, столкнулось с финансовыми проблемами в результате американских санкций, считает спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Есть признаки того, что "Хезболлах" находится далеко не в хорошем финансовом положении", — сказал Хук журналистам в ходе телефонного брифинга.

По его словам, это является следствием выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и повторного введения санкций против Ирана. Как следствие, сократились возможности Ирана тратить средства на военные расходы и поддерживать "Хезболлах", уточнил Хук.