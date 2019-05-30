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«Хезболлах» столкнулось с финансовыми проблемами, считают США 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Ливанское движение "Хезболлах", которое США внесли в список террористических группировок, столкнулось с финансовыми проблемами в результате американских санкций, считает спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Есть признаки того, что "Хезболлах" находится далеко не в хорошем финансовом положении", — сказал Хук журналистам в ходе телефонного брифинга.
По его словам, это является следствием выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и повторного введения санкций против Ирана. Как следствие, сократились возможности Ирана тратить средства на военные расходы и поддерживать "Хезболлах", уточнил Хук.
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Ближний Восток , В мире , Хезболла , США
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