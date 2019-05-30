Для чего России новые «Искандеры» в Сирии

На авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии заметили российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Аналитики на Западе связали появление новых единиц этого грозного оружия, способного поражать цели на расстоянии до 500 км, с возможной масштабной операцией сирийских правительственных сил в Идлибе. В России эксперты считают, что комплексы, скорее всего, были доставлены в Сирию для прохождения дополнительных испытаний в боевых условиях.

Combining the non-stop #RuAF An-124 "Ruslan" roundtrips to #Hmeimim AFB in #Latakia #Syria for the last 2 weeks and the intense engineering works in situ, it's probable that more "Iskander" SRBM's TEL's and missiles are being deployed in Syria prior to #Idlib offensive. #GEOINT pic.twitter.com/hsXsGE9KyL— Observer IL — #OSINT Analysis (@Obs_IL) 28 мая 2019 г. В сети Интернет появились спутниковые снимки российской авиабазы Хмеймим, на которых, предположительно, видны развёртываемые оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М». Пользователи отмечают: появлению этих снимков предшествовала активность российской военно-транспортной авиации — самолётов «Ан-124-100», а также связывают очередное усиление российской группировки с возможным готовящимся широкомасштабным наступлением правительственных сил на Идлиб.

О применении ОТРК «Искандер — М» в Сирии наряду с другим российским оружием в декабре 2017 года сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу . Позже, в декабре 2018 года, вице-премьер по вопросам ОПК Юрий Борисов отметил, что работа в боевых условиях Арабской республики подтвердила высокую эффективность комплекса, выявленные при эксплуатации недостатки были оперативно устранены, намечены работы по дальнейшему усовершенствованию оружия.

Однако впервые неофициальная информация об «Искандерах», развёрнутых на Хмеймиме, появились ещё в марте 2016 года. Тогда в одном из репортажей с российской авиабазы в Сирии якобы «засветилась» на заднем плане СПУ «Искандер-М» 9П78−1. Учитывая размытость изображения, высказывались версии, что, возможно, это новая машина обеспечения боевого дежурства, внешне напоминающая пусковую установку «Искандера». Однако через несколько месяцев портал MilitaryRussia опубликовал спутниковые снимки, на которых можно было чётко разглядеть СПУ и ТЗМ «Искандеров» на российской авиабазе.

В июне 2016 года о применении российским контингентом ОТРК «Искандер-М» сообщали сирийские боевики. По их сведениям, в районе перехода Баб аль-Хава, ведущего из Турции в сирийскую провинцию Идлиб, прогремел мощный взрыв. Источники сирийских правительственных сил подтвердили тогда этот факт, но заметили — использовались не «Искандеры», а ракеты тактических ракетных комплексов «Точка». В то же время эксперты тогда не исключили присутствие в Сирии в составе ракетной бригады по крайней мере 3-х дивизионов, укомплектованных 12-ю комплексами «Искандер-М». В качестве одной из главных целей подобного развёртывания эксперты называли давление на Турцию — отношения между Москвой и Анкарой, сегодняшними ключевыми партнёрами по сирийскому урегулированию, тогда были относительно напряжёнными.

Портал News.ru выяснил у экспертов, не является ли в этот раз возможная переброска дополнительных «Искандеров» для развёртывания на Хмеймиме попыткой оказать какое-либо давление на ключевых игроков на Ближнем Востоке. В том числе — на Анкару, из-за сообщений о готовящемся масштабном наступлении сирийских проправительственных сил при поддержке российских ВКС вглубь провинции Идлиб.

Маловероятно, что развёртывание «Искандеров» направлено против Турции, — отметил News.ru проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. — Поскольку для решения боевых задач в спорном регионе Идлиба их возможности крайне ограничены — применение ОТРК в городских условиях может привести к непредвиденным жертвам среди населения.

По мнению Ахметова, появление новых ОТК в Хмеймиме — символический шаг в сторону создания крепкой обороны в Сирии на фоне усиления американского военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье.

Возможно, Министерство обороны считает, что разместить дополнительные ОТРК «Искандер-М» на территории Хмеймима необходимо, чтобы провести дополнительные испытания оружия в боевых условиях, в свою очередь, предположил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский

В Сирии было испытано уже свыше 200 образцов российских вооружений. В ходе боевых действий в Сирии применялись даже крылатые ракеты, запущенные с бортов стратегических бомбардировщиков. Задача — испытать максимальное количество вооружений в боевых условиях. Против кого будут применяться «Искандеры» — тоже понятно, против незаконных террористических формирований, которые, к сожалению, всё ещё достаточно активны в северной Хаме и Идлибе, — объяснил он News.ru.

Мураховский также не связывает развёртывание «Искандеров» напрямую с возможной масштабной военной операцией в Идлибе. Практика показала, что основную долю в поражении при поддержке наземных операций наносят авиация и артиллерия, ОТРК менее эффективны. Поэтому применение или неприменение «Искандеров» в случае зачистки правительственными силами Идлиба на исход боя существенно не повлияет, заключил военный эксперт.