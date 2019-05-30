Сирийская армия остановила наступление на джихадистов

Cирийская арабская армия (САА) остановила наступление на северо-западе сирийской провинции Хама. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По информации издания, правительственные войска остановлены «до дальнейших указаний» в занятом ранее ключевом городе Кафр-Набуда. Тот же источник рассказал AMN, что туда прибыло подкрепление, но военные части пока не получили приказа к наступлению.

Причиной остановки называют переговоры между Вооруженными силами России и Турцией по поводу ситуации в провинции Идлиб.

Уточняется, что, остановив наземные силы, сирийская армия продолжает атаковать позиции боевиков в провинциях Хама и Идлиб с помощью артиллерии и авиации.

28 мая сообщалось, что российская авиация помогла наступлению САА, нанеся удар по боевикам группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры »), которые перегруппировывались перед контр-наступлением на Кафр-Набуда

За день до этого САА удалось отбить у ХТШ город, неоднократно переходивший из рук в руки. Те на некоторое время заняли его спустя неделю неудачных попыток. Обе стороны в ходе боев несли тяжелые потери.