В Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы

Израильский парламент объявил о самороспуске, и теперь страну впервые в истории ждут повторные выборы. Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство в отведенный законом срок 42 дня — премьер не договорился с союзниками о формировании коалиции. Выборы создают проблемы для Израиля , так как обойдутся в миллионы долларов, а также для самого Нетаньяху, против которого ведется расследование по делу о коррупции.

В связи с тем, что в отведенный срок в 42 дня срок лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство, большинство кнессета приняло решение о роспуске парламента. Новые выборы пройдут 17 сентября.

Выступив с законопроектом о роспуске парламента, «Ликуд» решила сыграть на опережение, чтобы не дать президенту страны Реувену Ривлину предложить сформировать правительство оппозиции.

Основной проблемой, которая привела к кризису, стала невозможность Нетаньяху договорится с партнером — лидером партии «Наш дом — Израиль» Авигдором Либерманом

Конфликт возник из-за нежелания Нетаньяху поддержать предложение Либермана выступить с законом, который дал бы возможность призывать в армию ортодоксальных евреев.

Вопрос о призыве евреев-ортодоксов в армию был одним из пунктов программы партии Либермана, который ранее занимал пост министра обороны в правительстве Нетаньяху. Без голосов партии «Наш дом — Израиль» возможности сформировать правительство нет. Нетяньяху не соглашается с подобным законом, так как в его коалиции находятся ортодоксальные еврейские партии.

Оба политика обвинили в сложившейся ситуации друг друга. Нетаньяху назвал Либермана «леваком», который привел к развалу коалиции. Он также заявил, что Либерман обманул своих избирателей и не сможет получить больше голосов на новых выборах.

Партия Либермана, действительно, выступила на выборах не лучшим образом и сумела провести в парламент лишь пять депутатов. Либерман же заявил, что вина за новые выборы лежит на «Ликуд».

Стоит отметить что отношения между двумя политиками никогда не были гладкими: незадолго до предыдущих выборов Либерман ушел с поста главы военного ведомства , так как заявил о своем несогласии с политикой перемирия с радикальной группировкой ХАМАС: «Сейчас мы, как государство, покупаем кратковременный покой, и платой за это будет долгосрочный вред национальной безопасности», — говорил он, объявляя о своей отставке.

Новые выборы пройдут в сложной обстановке — минфин страны заявил, что в казне нет средств на проведение кампании.

Издание The Jerusalem Post незадолго до заявления о новых выборах опубликовало статью, где было отмечено, что новые выборы обойдутся в $130 млн Пока неясно, каковы шансы Нетаньяху удержаться у власти — избиратели, которые видели в премьере сильного политика, могут в этот раз выразить ему недоверие, демонстрируя таким образом раздражение его действиями. Может сработать и определенная усталость от Нетаньяху, для которого эти досрочные выборы будут шестыми по счету.

В сложной ситуации находится и Нетаньяху, против которого могут быть выдвинуты обвинения в коррупции, о чем ранее заявлял прокурор Израиля. Слушания ожидаются в октябре.

В то же время Нетяньяху пользуется популярностью в консервативных кругах благодаря своей жесткой позиции в отношении палестинцев. «Он верит в управление конфликтом, отрицая возможность его урегулирования», — отмечала в недавней статье на сайте Московского центра Карнеги израильский политик и депутат кнессета Ксения Светлова.

Новые выборы могут сыграть на руку главным оппонентам Нетяньяху из левой партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганца. На предыдущих выборах эта партия, которая сделала упор на социальную повестку и получила одинаковое количество мандатов с «Ликуд» однако правые имели больше коалиционных партнеров. Представляющий партию «Кахоль-Лаван» политик Яир Лапид заявил, что новые выборы — это «кража демократии».

Издание The Washington Post назвало новые досрочные выборы «беспрецедентными» и отмечает, что они отодвигают обсуждение плана ближневосточного урегулирования, который продвигают США.

Ответственным за него назначен Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа . Как отмечало издание Times of Israel, план предусматривает массированную экономическую помощь палестинским территориям, однако, скорее всего, не будет включать в себя создание Палестинского государства.

По мнению ведущего эксперта Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодора Карасика, в случае с Нетаньяху действует правило «никогда не говори никогда». При любом политическом раскладе, говорит эксперт, Израиль «будет продолжать то, что он делает лучше всего, а именно защищать свой суверенитет любой ценой».