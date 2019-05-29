Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада

Al-Quds Al-Arabi (Великобритания): Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и сил Асада?

Al-Quds Al-Arabi (Великобритания) . А битва за Идлиб, по словам одного сирийского журналиста, — это черная дыра, которая уже поглотила силы режима, а вскоре поглотит и Противостояние в сирийской провинции Хама превратилось в битву на истощение. Боевую слабость Асада компенсирует интенсивность огня, пишет. А битва за Идлиб, по словам одного сирийского журналиста, — это черная дыра, которая уже поглотила силы режима, а вскоре поглотит и Россию . Взять Идлиб режим сможет, но цена будет очень высока.

С конца апреля российские силы и сирийские правительственные войска проводили массированные бомбардировки в окрестностях Идлиба, позволившие наземному наступлению захватить около двенадцати городов, в частности Калаат эль-Мудик и Кафр-Набуду. Однако оппозиционным группировкам удалось вернуть два города, прежде чем они снова их потеряли.

Аналитики предсказывали, что режим Асада намеревается провести ограниченную атаку на севере Хамы и юге Идлиба, чтобы вернуть под свой контроль оппозиционные районы, что позволило бы ему постепенно расширить влияние на местах.

Россия и режим Асада вели ограниченные бомбардировки в районе недалеко от севера Хамы. При российской поддержке с воздуха наземные подразделения и спецназ сирийского режима вернули Кафр-Набуду (во второй раз менее чем за месяц). Они столкнулись с жестоким сопротивлением со стороны оппозиционных группировок и понесли большие потери. Сирийский журналист Муайяд аль-Хамави назвал битву за Идлиб «чёрной дырой, которая уже поглотила силы режима, а вскоре поглотит и Россию». Следует отметить, что оппозиционные группировки не смогли вернуть контроль над городом.

«Противостояние в провинции Хама превратилось в битву на истощение, центром которой стал город Кафр-Набуда. А контроль над ним символичен для обеих сторон, цель — сломить волю. Тот, кто удерживает город, побеждает. Оппозиция рассчитывает, что силы Асада в результате боевых действий истощатся, а асадовцы в свою очередь видят возможность для продвижения по другим направлениям», — заявил Халид аль-Хатиб.

Интенсивность огня компенсирует боевую слабость режима Асада

Согласно военным оценкам, недавние бои в Идлибе продемонстрировали способность режима Асада сосредоточить в одном районе огромную огневую мощь, которая компенсирует военную слабость и показывает, что интенсивность огня и количество бойцов помогают достичь результатов. Это было очевидно в сражении в Кафр-Набуде. Силы режима смогли взять город под контроль только после того, как его почти полностью разрушили бомбардировки с воздуха. Военные способности сирийского режима в большей степени зависят от российской боевой поддержки, которая выражается в качестве, количестве и интенсивности огневой мощи. Количество убитых, интенсивность ударов и массовые разрушения — это, вероятно, тот максимум, на который сирийский режим делает ставку, чтобы предотвратить любую атаку, не дать врагу шанса восстановить силы, а также устранить фактор неожиданности.

Как указала французская ежедневная газета «Монд» (Le Monde), происходящее еще раз напоминает о хрупкости Сочинского соглашения, подписанного Москвой и Анкарой в сентябре 2018 года. Оно предусматривало создание демилитаризованной зоны в Идлибе и прилегающих районах. Следует напомнить, что переговоры велись на фоне противоречивых интересов и нестабильных отношений между странами.

Оппозиционные источники сообщают, что Анкара поддержала военизированные группировки для отражения атаки сил режима и лояльных ему группировок. «Это не повлияло на недавние бои, даже если Анкара этого и хотела», — заявил Чарльз Листер, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока . Агентство «Рейтер» (Reuters) со ссылкой на высокопоставленных представителей сирийской оппозиции и источники в повстанческих группировках передает, что Турция увеличила поставки оружия сирийским повстанцам. По данным собеседников из числа представителей оппозиции, Турция сделала это, после того как на недавних встречах совместной рабочей группы не смогла убедить Россию прекратить эскалацию, чтобы поток беженцев в Турцию остановился. Однако другие источники отрицают ввоз оружия из Турции и сообщают, что часть оружия поступила из хранилищ в Сирии. Цель распространения информации о турецкой помощи — переложить ответственность за атаку джихадистов на группировки, поддерживаемых Турцией.

Некоторые эксперты считают, что недавняя атака на Идлиб была согласована между русскими и турками. И хотя действия оппозиции по-прежнему ограничены степенью турецко-российского взаимопонимания, она, похоже, не думает о создании новых группировок, а сосредоточила большую часть своих военных усилий на фронтах Хамы.

Недавние бои в провинции Идлиб продемонстрировали, насколько велики затрат тех, кто задумывался о вторжении и развернул крупную военную операцию против оппозиционных сил. Временная заминка отчасти может быть связана со страхом перед этими расходами, поскольку фронт все еще ограничен. Халид аль-Хатиб говорит:

«Силы Асада преуспевают в битве с оппозиционными группировками, оппозиция значительно превосходит их по численности, но ей по-прежнему не хватает качественного оружия, а также мастерства в том, что могло бы повлиять на эффективность, — распределении задач, работе в командном пункте».

Многие эксперты считают, что ситуация в Идлибе не сильно изменилась после недавних боевых действий, но пока еще нельзя говорить об окончательном результате. Достижения оппозиции важны, но они не будут иметь стратегического веса, если лидеры оппозиционных фракций не начнут придерживаться боевой стратегии. Невозможно отрицать тот факт, что сирийский режим уже вернул контроль над дюжиной населённых пунктов после начала военной операции, которая будет медленно развиваться по знакомому сценарию: переход контроля от сирийского режима к оппозиционным группировкам и наоборот. А затем сирийский режим продвинется к центру Идлиба. Он может взять его уже через несколько месяцев, но очень высокой ценой.