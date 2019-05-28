Шиитское ополчение в Сирии бунтует против Тегерана

Шиитские иррегулярные формирования, которые действуют на территории Сирийской Арабской Республики (САР) на стороне сирийской правительственной армии, похоже, разочаровываются в своих спонсорах. Источники сообщают об арестах шиитских боевиков в окрестностях сирийской провинции Дейр-эз-Зор . Причиной наказания стали мятежные настроения, начавшие распространяться среди членов лояльных Ирану формирований. В прошлом месяце иранцы так и не выдали им зарплату за участие в боевых действиях.

Мятеж вспыхнул в городе Аль-Букамаль, который относится к провинции Дейр-эз-Зор. Члены бригады «Фатимиюн», по данным источников, начали «своеобразный протест» из-за того, что им уже месяц не выдают жалование за участие в боевых действиях. Командир бригады, где произошел инцидент, был вынужден арестовать нескольких бунтовщиков. Ему также пришлось провести с остальными бойцами воспитательную беседу, в ходе которой он объяснил, что они сражаются «за веру, а не за зарплату и деньги». По его словам, выдача жалованья будет отложена на неопределённый срок. Нетрудно предположить, что командование «Фатимиюна» проблема с денежными выплатами не затронула. Один из главных мотивов участия этих формирований на стороне правительственной армии и её иранских спонсоров был совсем не религиозный — их бойцы прибыли из региона, где надёжных способов заработка почти нет.

Бригады «Фатимиюн» — наиболее известные проиранские формирования, которые укомплектованы выходцами из Афганистана . Эти боевые группы, первые данные об участии в сирийской кампании которых появились в 2013 году, когда к сирийской правительственной армии вполне открыто присоединилась ливанская «Хезболла» . Состоят они преимущественно из хазарейцев — представителей этнической группы, которые проживают в центральной части Афганистана и исповедуют шиитскую ветвь ислама. Конечно, можно сделать вывод, что это «помогает» иранскому воздействию, однако большинство боевиков всё-таки приехали в Сирию на заработки. В экспертной среде не раз указывали, что участие «Фатимиюна» в войне в САР обусловлено большими потерями внутри Корпуса стражей Исламской революции — влиятельнейшей в Иране военно-политической организации, которая в том числе отвечает за военные кампании за рубежом. Некоторые наблюдатели замечают, что признаки участия афганских боевиков в сирийском конфликте стали выходить на свет ещё в 2012 году, когда в САР только разгоралась гражданская война.

Нынешний мятеж в городе Аль-Букамаль, как сообщается, поддержан не только членами бригад «Фатимиюн», но и боевиками «Зайнабиюн». Эти формирования, которые также сражаются на стороне официального Дамаска в Сирии, укомплектованы из пакистанских шиитов. И оба формирования участвовали в первом штурме Пальмиры вместе с россиянами.

Причина задержки выплат пакистанским отрядам не уточняется, но известно, что их жалование составляет от $150 до $500 в месяц. Не исключено, что отсрочка зарплаты связана с финансовым положением самого Ирана, вокруг которого в последние месяцы обострилась ситуация: Исламская Республика переживает тяжелейшие в своей истории санкции США.

Аналитики признают за проиранскими элементами высокий конфликтный потенциал. Исследователи американской некоммерческой корпорации RAND отмечают отсутствие в их рядах признаков некой монолитной структуры. Тонкие, но важные различия существуют в связях этих групп с Тегераном, пишут эксперты. Большинство из них не были созданы непосредственно Тегераном, и лишь немногие получают свои указания напрямую от иранского режима. Степень, в которой Иран осуществляет контроль над многими из этих вооруженный формирований, спорна. Лидеры этих организаций неоднократно давали понять, что, хотя они с радостью примут финансовую помощь со стороны иранского руководства, советы Тегерана — как действовать и когда начинать боевые действия — не всегда приветствуются.

Эксперты RAND приводят пример: несмотря на получение денег из Тегерана и предоставление разведданных, у йеменских мятежников — хуситов — есть опыт «непослушания». Так, решение о штурме Саны хуситы, по этим данным, принимали самостоятельно: консультирующие их иранцы предостерегали их от этого, опасаясь эскалации конфликта. Даже такие группы, как «Хезболла», стремятся дистанцироваться от Ирана, чтобы сохранить или обрести легитимность в своей стране, говорят эксперты. В связи с этим недооценивать бунты в районе Дейр-эз-Зора нельзя: любой мелкий спор может привести к столкновениям между проиранскими формированиями и их непосредственными союзниками.