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Группа сирийских детей прибыла в Крым для реабилитации в санаториях региона 

ТАСС + ещё 2 11 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Девять детей из Сирии, для которых запланированы программы реабилитации в санаториях Крыма, прилетела в Симферополь, сообщила журналистам депутат Госдумы Наталья Поклонская.
"Девять детей с родными прибыли в Крым на реабилитацию. [Они прилетели] в аэропорт Симферополя из Москвы", — сказала она.
Депутат добавила, что дети пройдут двадцатидневный курс реабилитации в здравницах Евпатории.
Ранее сообщалось, что из Сирии в Россию доставлены ребята в возрасте от пяти до 14 лет, трое из них находятся в тяжелом состоянии и отправлены на лечение в клиники Москвы и Санкт-Петербурга.
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Ближний Восток , Наталья Поклонская , Госдума , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Симферополь , Сирия
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