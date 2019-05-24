Группа сирийских детей прибыла в Крым для реабилитации в санаториях региона

"Девять детей с родными прибыли в Крым на реабилитацию. [Они прилетели] в аэропорт Симферополя из Москвы", — сказала она.

Депутат добавила, что дети пройдут двадцатидневный курс реабилитации в здравницах Евпатории.

Ранее сообщалось, что из Сирии в Россию доставлены ребята в возрасте от пяти до 14 лет, трое из них находятся в тяжелом состоянии и отправлены на лечение в клиники Москвы и Санкт-Петербурга.