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Calcalist (Израиль): оставь мечты 

ИноСМИ 4 часа назад
Фото: © РИА Новости, Владимир Астапкович
Нельзя не воздать должное высокому уровню, на котором был проведен международный конкурс песни в Тель-Авиве. Израиль был представлен во всем великолепии. Великолепная декорация радостного и гордого государства, получающего удовольствие от жизни. Однако, пишет автор Calcalist (Израиль) , в немалой степени речь идет об обмане. А девиз тель-авивского «Евровидения» — «Дерзай мечтать» — выглядит, как издевательство.
Нельзя не воздать должное высокому уровню, на котором был проведен международный конкурс песни в Тель-Авиве. Сердце переполнялось гордостью при виде блестяще организованного телешоу, фестивалей, проходивших в городе, радостных лиц на улицах. Израиль был представлен во всем великолепии. Великолепная декорация радостного и гордого государства, получающего удовольствие от жизни. Однако в немалой степени речь идет об обмане. Не то, чтобы все этого в Израиле не было. Однако в сегодняшней реальности страна все дальше уходит от того лучшего и позитивного, что в ней было.
Прежде всего «Евровидение» — одно из самых крупных событий для ЛГБТ-людей во всем мире. Вот уже многие годы этот конкурс ассоциируется с ЛГБТ-сообществом. Однако нынешнее правительство далеко от продвижения прав этой части граждан. В последние годы правительство отклонило ряд законопроектов, уравнивающих права ЛГБТ-граждан. Основными партнерами Биньямина Нетаньяху являются ультраортодоксальные партии.
Девиз тель-авивского «Евровидения» — «Дерзай мечтать» — также выглядит, как издевательство. Особенно в том, что касается социально-экономической реальности в Израиле, который все больше выглядит, как клановое общество с разными возможностями и задачами. Раскол общества, усугубленный Нетаньяху в последние годы, стал основой его политики.
Есть ли у нас общее будущее, о котором мы смели бы мечтать? Не случайно самой фальшивой деталью конкурса стала ведущая Бар Рафаэли, топ-модель, которую обвиняют в сокрытии миллионных налогов. И вдобавок ко всему — организатор конкурса, общественная вещательная корпорация «Кан», ведущая борьбу за свое существование с нынешним руководством страны.
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Ближний Восток , В мире , Статьи , Биньямин Нетаньяху , Израиль
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