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СМИ: в Саудовской Аравии заявили, что готовы «со всей силой» ответить на недавние атаки 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Саудовская Аравия не хочет войны в регионе, но готова "со всей силой" ответить, если ее начнет другая сторона. Об этом, как передает в воскресенье телеканал Al-Arabiya, заявил в ходе пресс-конференции государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
По его словам, в дестабилизации региона виновен Иран.
"Иран угрожал экономическим интересам мира, намереваясь закрыть морские пути, и провел террористические операции в Саудовской Аравии и регионе", — приводит телеканал его слова.
14 мая центральный нефтепровод в Саудовской Аравии, принадлежащий национальной компании Saudi Aramco, подвергся нападению беспилотной авиации йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). В Министерстве обороны Саудовской Аравии выступили с утверждением, что хуситы атаковали нефтепровод по приказу Тегерана.
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Ближний Восток , Азия , Армия , В мире , Политика , США , Адель аль-Джубейр , Саудовская Аравия
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