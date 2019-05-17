Эрдоган бросает армию на защиту «Турецкого потока»

Спор вокруг газовых месторождений вблизи берегов Кипра , как кажется, рискует вконец лишить остров шансы на мирное урегулирование. Никосия обратилась в ООН с предупреждением: действия Турции торпедируют весь переговорный процесс. Анкара не только отправила буровое судно «Фатих» в то место, которое Кипр считает своей исключительной экономической зоной, но и объявила о проведении крупнейших в истории страны военных учений «Морской волк-2019» (Denizkurdu-2019), которые будут проходить до 25 мая в том числе в Восточном Средиземноморье.

Официальный представитель правительства Кипра Продромос Продрому сообщил, что власти страны направили в ООН предупреждение, согласно которому любые действия Турции в спорных морских районах мешают мирным переговорам по поводу воссоединения частей острова. Напряженность в восточном Средиземноморье между Кипром и Турцией усилилась в начале этого месяца, после того как Турция направила буровое судно «Фатих» для разведки природного газа в прибрежном районе — неподалеку от кипрского побережья. Бурение началось именно в том месте, которое Никосия считает своей исключительной экономической зоной. Министр энергетики Кипра Йоргос Лаккотрипис рассказал накануне, выступая в Лондоне, что буровое судно в настоящее время активно в 37 морских милях от западного побережья Кипра и в 83 морских милях от южного берега Турции.

Впрочем, бурение — не единственное, на что готовы пойти турецкие власти. Накануне республика объявила о масштабнейших в истории страны военно-морских учениях «Морской волк-2019». Они ведутся в акваториях нескольких морей — Чёрного, Эгейского и Средиземного. По официальным данным, к манёврам присоединились 131 корабль, 57 самолетов и 33 вертолета. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что «Морской волк» ещё раз наглядно покажет, что армия республики может побороться за свои интересы.

Эти учения будут находиться в центре внимания не только турецкого общества, но и зарубежных стран. Дружественные страны выражают поддержку Турции. Цель учений — защитить права и интересы Турции как на суше, так и на море, — отметил военачальник.

Однако, как считается, «Морской волк» стал ответом главным образом на спор вокруг месторождений вблизи кипрских берегов.

Месторождение «Афродита», к которому и отправился турецкий корабль «Фатих», было открыто в 2011 консорциумом во главе с Noble Energy. Власти Кипра посчитали, что вопрос с принадлежностью участка, запасы которого предварительно оцениваются в 140 млрд куб. м, — дело решенное и лицензировали несколько иностранных компаний на разработку. Никосия вместе с властями Греции и Израиля задумала создать средиземноморский подводный магистральный газопровод EastMed. Его приблизительная протяженность должна составить около 2 тыс. км. Нитка свяжет Кипр, Грецию и Израиль с Италией и другими странами ЕС . Инвестиции в создание газопровода оцениваются в 6 млрд евро. Однако занимательно то, что проект получил прямую поддержку не только ЕС, но и США.

По-видимому, Америка рассматривает EastMed как способ избавить Европу от «пристрастия» к российскому газу и диверсифицировать её каналы поставок. Это означает возможный удар по совместному российско-турецкому проекту «Турецкий поток», который также рассчитан на страны ЕС. В Анкаре это прекрасно чувствуют и понимают. Присоединение к проекту EastMed Израиля, у берегов которого десятилетие назад было обнаружено газовое месторождение «Левиафан» (его богатство оценивают в 450 млрд куб. м газа), только позволяет в разы увеличить предложение.

Не случайно весной этого года госсекретарь Майкл Помпео присоединился к встрече лидеров Кипра, Греции и Израиля, выразив одобрение их экономическим проектом. Для того, чтобы подкрепить свои далеко идущие намерения США могут пойти на существенное сближение с Кипром. Сенаторы Боб Менендес ( Демократическая партия ) и Марко Рубио ( Республиканская партия ) уже представили весной этого года инициативу, которая в случае принятия снимет эмбарго на поставки вооружений Кипру. Рестрикции были применены в 1987 году в целях стимулировать процесс кипрского урегулирования.

И, по-видимому, нет никаких гарантий, что США не рассматривают отношения с Кипром как замену американо-турецким отношениям.