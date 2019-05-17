«Открытие врат ада»: США неминуемо ударят по Ирану

Ракетный удар США по Ирану неминуем и приведет к открытию «врат ада», пишет ливанская газета Ad-Diyar.

«Готовьтесь к великой американо-иранской войне», — призывает заголовок статьи.

В ней самой напоминается о недавних нападении на нефтяные танкеры у порта Эль-Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах и атаке беспилотников на нефтеперекачивающие станции в Саудовской Аравии.

В совершении первого США подозревают Иран, а вторую, как известно, совершило йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы).

По мнению автора статьи, в Персидском заливе началась новая фаза эскалации, которая способна постепенно перейти в «великую» войну.

«Любой удар по Ирану может открыть "врата ада" для США и их арабских союзников в регионе», — уверен журналист.

То же, что происходит прямо сейчас, а именно атака хуситов, является «репетицией» и «серьезным сообщением» для США о том, что остановить морскую навигацию и бомбить нефтяные танкеры могут «даже те, у кого в кармане всего 300 долларов».

Именно столько, по некоторым данным, стоит один беспилотник, использованный хуситами для атаки. Всего их было семь.