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«Открытие врат ада»: США неминуемо ударят по Ирану 

Рамблер 58 минут назад
Ракетный удар США по Ирану неминуем и приведет к открытию «врат ада», пишет ливанская газета Ad-Diyar.
«Готовьтесь к великой американо-иранской войне», — призывает заголовок статьи.
В ней самой напоминается о недавних нападении на нефтяные танкеры у порта Эль-Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах и атаке беспилотников на нефтеперекачивающие станции в Саудовской Аравии.
В совершении первого США подозревают Иран, а вторую, как известно, совершило йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы).
По мнению автора статьи, в Персидском заливе началась новая фаза эскалации, которая способна постепенно перейти в «великую» войну.
«Любой удар по Ирану может открыть "врата ада" для США и их арабских союзников в регионе», — уверен журналист.
То же, что происходит прямо сейчас, а именно атака хуситов, является «репетицией» и «серьезным сообщением» для США о том, что остановить морскую навигацию и бомбить нефтяные танкеры могут «даже те, у кого в кармане всего 300 долларов».
Именно столько, по некоторым данным, стоит один беспилотник, использованный хуситами для атаки. Всего их было семь.
«И одному богу известно, какие еще сюрпризы скрывают "пещеры" Саады на севере Йемена», — подытожил автор публикации.
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Ближний Восток , Видео , Конфликты , Статьи , США , Иран , ОАЭ
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