Минобороны заявило, что боевики готовят провокацию в Идлибе

"По словам жителей населенного пункта Серакаб, в районе данного населённого пункта боевики "ан-Нусры"* готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов… Целью провокации является обвинение ВКС РФ в якобы применении "химического оружия" против мирного населения провинции Идлиб", — говорится в сообщении.

Сообщается, что имитацию "отравления" сирийцев рядом с осколками авиационных боеприпасов планируется снять на видео, чтобы распространить съемки в соцсетях и западных СМИ.

"Полученная Центром примирения враждующих сторон информация от жителей населенного пункта Серакаб в ходе проверки получила подтверждение по другому независимому каналу", — добавляется в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.