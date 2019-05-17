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Минобороны заявило, что боевики готовят провокацию в Идлибе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить российские ВКС в химических атаках по мирным жителям, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
"По словам жителей населенного пункта Серакаб, в районе данного населённого пункта боевики "ан-Нусры"* готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов… Целью провокации является обвинение ВКС РФ в якобы применении "химического оружия" против мирного населения провинции Идлиб", — говорится в сообщении.
Сообщается, что имитацию "отравления" сирийцев рядом с осколками авиационных боеприпасов планируется снять на видео, чтобы распространить съемки в соцсетях и западных СМИ.
"Полученная Центром примирения враждующих сторон информация от жителей населенного пункта Серакаб в ходе проверки получила подтверждение по другому независимому каналу", — добавляется в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Комментарии4
Ближний Восток , Армия , Войска , Министерство обороны , Джебхат ан-Нусра , Идлиб , Сирия
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