Правящая партия Турции может расколоться на три части

За экс-премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу , который раскритиковал президента республики после провала ПСР на муниципальных выборах, в скором времени могут последовать ещё два видных функционера. Это бывший турецкий президент Абдуллах Гюль и экс-министр экономики Али Бабаджан. В ветеранах и фактически отцах-основателях ПСР видят острое недовольство той критической массой проблем, которые накопились внутри партийной организации за всё время. Муниципальные выборы 31 марта, в ходе которых правящая партия фактически потеряла Измир, Анкару и даже важный с точки зрения политической карьеры Эрдогана Стамбул, считают иллюстрацией того, что курс, взятый турецким лидером, неэффективен. От Давутоглу, с одной стороны, Бабаджана и Гюля, с другой, ждут создания новых партий, которые, вероятно, «заберут» к себе тех членов ПСР, которые оказались разочарованы Эрдоганом на фоне поражения 31 марта.

Выход кандидата от Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу в лидеры по итогам голосования привело к тому, что внутри ПСР обозначилась целая фракция недовольных. Она упрекнула Эрдогана в неправильной партийной политике. Эти претензии к турецкому лидеру фактически суммировал Давутоглу, который выпустил свой манифест. Сейчас, как кажется, бывший глава турецкого правительства пытается искать электоральную базу среди курдских избирателей. Его партия, как ожидают, будет базироваться в городе Диярбакыр и сосредоточит свои усилия на востоке и юго-востоке страны. Сейчас, как ни странно, Эрдогану советуют восстановить отношения с курдским населением — в целях хоть какой-то корректировки имиджа. Один из вариантов — пойти на некоторые уступки евросообществу и попытаться восстановить утраченные с ним отношения. Однако западный мир вряд ли будет готов говорить с такой Турцией, где легко отменяются результаты демократических выборов.

Создание какой-либо альтернативной ПСР партии зависит от нескольких факторов, говорят в экспертной среде.

Во-первых, это степень влияния Эрдогана, как в плане его легитимности среди населения, так и среди членов самой партии, — отмечает в разговоре с News.ru проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. — Понятно, что никто не будет бросать вызов политику, столь популярному, как президент. Другое дело — если политические и экономические неурядицы могут повлечь падение рейтингов Эрдогана и вызвать рост недовольства среди однопартийцев.

В таком случае Гюль и Бабаджан получат возможность выступить в открытую против своего экс-соратника и президента. Пока что никто из них рисковать не готов, говорит аналитик.

Во-вторых, важную роль играет динамика отношений между другими партиями, — обращает внимание Ахметов. — Мало заручиться поддержкой внутри ПСР — нужно грамотно выстроить программу отношений с другими участниками политического процесса.

Как полагает специалист, в первое время существования новой партии важно будет сделать так, чтобы за этой политической организацией был однозначно признанный мандат на то, чтобы представлять консервативную часть турецкого электората. Новостей о создании партий Гюлем, Бабаджаном или Давутоглу, вместе или отдельно, стоит ожидать только тогда, когда власти начнут говорить о досрочных парламентских и президентских выборах. Появление очередной партии в правом политическом спектре будет иметь скорее позитивное развитие, убеждён эксперт: это лишает монополии правящую фракцию, заставляет её смещаться к центру — к более умеренным позициям.

Впрочем, Ахметов предостерегает от того, чтобы делать вывод о серьёзной разнице в позициях «тройки» экс-соратников Эрдогана.

Единственное, что можно видеть между ними, так это умеренность, да и то — лишь сейчас, — говорит он. — Как показывает история усиления ПСР, умеренность позиций партии и её лидеров была частью тактики для устранения оппонентов и завоевания доверия у гарантов статуса-кво в первой половине 2000-х.

Эксперт заключает, что никто не может гарантировать, что эти политики не станут сознательно повторять путь Эрдогана к узурпации власти, тем более, сегодня, когда система сдержек и противовесов в Турции фактически не работает.