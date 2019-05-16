Посредников России в Сирии поймали на контрабанде

Известность командира элитного подразделения разведки ВВС Сирии «Силы Тигры» Сухейля аль-Хасана, похоже, стала раздражать официальный Дамаск . Наблюдатели говорят о введении некоторых ограничений для машин его бойцов, которые снискали славу главных лоялистов военного командования РФ внутри армейских структур Сирийской Арабской Республики (САР). Транспортные средства, курсировавшие по некоторым провинциям страны, занимались главным образом контрабандой. Госбезопасность прибрежных провинций республики, вероятно, решила объявить этому бизнесу войну или вынудить аль-Хасана поделиться.

Иордании и О том, что в Латакии Тартусе исчезли машины бойцов генерала аль-Хасана, сообщили местные источники. В то время как известность военачальника росла и даже обеспечила ему высокий статус в глазах российского руководства, он и его сторонники не переставали работать над «экономическими проектами», которые отвечали растущим финансовым аппетитам. Жителям ряда сирийских провинций хорошо известны фургоны Hyundai под управлением бойцов «Сил Тигра». Машины, которые чудом оказывались «невидимыми» для любых контрольно-пропускных пунктов на принадлежащей правительственным войскам территории, занимались провозом контрабандных товаров из Ливана Ирака . Контрабанда поставлялась в основном в прибрежные районы САР. Однако, как утверждают местные источники, люди аль-Хасана обеспечивали «запрещенкой» и районы, которые находились под контролем умеренной оппозиции. Последнее, возможно, — именно то, на чем решили сыграть силовые структуры САР.

Не секрет, что влиятельные группировки, которые формально поддерживают сирийский режим и принимают участие в проводимых им военных операциях, давно выстроили собственные криминальные империи в САР и не хотят отказываться от столь внушительных источников получения прибыли. Весьма иллюстративен в этом смысле случай с изгнанием проасадовского губернатора провинции Хама — Мухаммада Абдуллаха Хазури. Он оставил свой пост, как сообщается, под давлением местных подразделений, связанных с «Силами Тигра». Как именно его вынудили бежать, не уточняется. Однако источники из числа местных жителей утверждают: бегство произошло после того, как губернатор санкционировал операцию сирийской таможни по поиску и конфискации контрабанды, вероятно, принадлежавшей людям генерала аль-Хасана. «Силы Тигра» ответили незамедлительно. В условиях САР это сложно назвать борьбой с коррупцией — скорее, речь о переделе доходов.

Есть гипотеза, согласно которой исчезновение транспортных средств генерала аль-Хасана в Латакии и Тартусе связано с намерением режима президента Башара Асада не только запретить сирийскому военачальнику зарабатывать, но и рассеять тот ореол, которым уже долгое время окружен публичный образ генерала. Аль-Хасана считают одним из наиболее бесстрашных командиров правительственных войск. Когда российское командование оказало ему прямую поддержку, аль-Хасана стал держать на дистанции не только сирийский режим, но и та народная база, на которую он традиционно опирался. Так, произошли серьезные изменения в отношениях военачальника с алавитской общиной: племенные структуры и их лидеры перестали играть важную роль в формировании «Сил Тигра».

Российская ставка на «Силы Тигра» была сделана, как предполагается, в свете критической массы тех факторов, которые подрывали боеспособность вооружённых сил Сирии. Сред них — высокая степень коррумпированности армейских структур, низкая дисциплина, износ вооружений, отсутствие централизованного командования. Свою лепту вносили и почти неподконтрольные Дамаску иррегулярные военизированные формирования, находящиеся в подчинении у Ирана. Российские военные настояли на реформах внутри армейских структур. Генералы из РФ попытались установить контроль над сирийским Генеральным штабом, сделать Главное управление безопасности Сирии более сговорчивой структурой, а также изменить подход к подбору кадров. По мнению российских военных, Дамаску необходимо соблюдать принцип этнического и конфессионального баланса в вопросах, касающихся кадровых назначений. Ответственность за подготовку некоторых структур — тех же «Сил Тигра» — российская сторона взвалила на свои плечи.

Между тем, в Дамаске ходят слухи о том, что Сухейлю аль-Хасану стараниями брата президента Махера Асада, близкого к Тегерану, может быть предложена должность, которая формально будет шагом вперёд по карьерной лестнице, но на деле лишит военачальника нынешних полномочий и влияния.