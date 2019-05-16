Абэ обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке на фоне конфронтации Ирана и США

ТАСС: последние новости

Германия пока не планирует отзывать дипломатов из посольства и консульства в Ираке

NYT: США могут направить до 120 тыс. военных на Ближний Восток для сдерживания Ирана

Доставку помощи в Йемен зимой 2019 года признали крупнейшей гуманитарной операцией в мире