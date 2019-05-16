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Абэ обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке на фоне конфронтации Ирана и США 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Правительство Японии испытывает обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке на фоне обострения конфронтации между Ираном и США. Об этом в четверг на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Мы крайне обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке, которая стала чрезвычайно напряженной", — приводит его слова агентство Kyodo.
Ранее в четверг переговоры с Зарифом провел глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно. "Выполнение Ираном условий ядерного соглашения необходимо для поддержания мира, стабильности и ядерного нераспространения на Ближнем Востоке", — подчеркнул в ходе встречи Коно. Глава МИД Ирана заявил, что иранская сторона проявляет максимальную сдержанность в вопросе по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), несмотря на выход Вашингтона из сделки.
Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что Тегеран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. По словам Роухани, право на это дают Тегерану статьи 26 и 36 ядерного соглашения.
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.
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Комментарии
Ближний Восток , Азия , В мире , Конфликты , Синдзо Абэ , Хасан Роухани , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Совбез ООН , Иран , США , Япония
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