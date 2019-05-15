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Власти Сирии восстановили железнодорожное сообщение с Алеппо 

РИА Новости 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Сирийские власти восстановили железнодорожное сообщение Алеппо с Джибрином, в перспективе восстановление сообщения с Дамаском и другими крупными городами.
Поезд Алеппо — Джибрин курсирует два раза в день. В пути без остановок всего 20 минут, но дальше дороги нет. Железнодорожное полотно уничтожили боевики во время блокады города. В ближайшем будущем планируется восстановить железнодорожное сообщение с Дамаском.
Здание вокзала в Алеппо построено в начале прошлого века и является памятником архитектуры.
"Это здание 1902 года постройки прекрасно сохранилось. Через Алеппо проходил известный железнодорожный маршрут Берлин-Стамбул-Багдад. Раньше мы даже устраивали экскурсии по станции и рассказывали об этом. Если будут туристы, конечно, вернемся к этой практике", — рассказал журналистам начальник станции Алеппо Таляд Махмуд.
Со столицей готовится наладить железнодорожное сообщение и Латакия. Пока же здесь, как и в Алеппо, лишь один маршрут — в Тартус. Вагоны и локомотив новые, с почти бесшумным ходом.
"Скорость у нас небольшая. Иногда не выше 30 километров в час. Есть опасные участки, да и железнодорожное полотно пока не обновили. Главное — безопасность" — резюмировал машинист поезда Ахмад Мебу.
До войны Сирия имела развитую железнодорожную инфраструктуру. В результате действий боевиков железнодорожное сообщение было прервано со многими городами, однако сирийские власти сейчас прикладывают все усилия для восстановления транспортной инфраструктуры страны.
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Ближний Восток , В мире , война, Сирия , Дамаск , Сирия
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