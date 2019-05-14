США предупредили об угрозе терактов во время «Евровидения»

Посольство США Израиле на своем сайте предупредило об угрозе терактов во время проведения в Тель-Авиве музыкального конкурса «Евровидение».

По информации США, провокации или теракты очень вероятны 14 мая — в день первого полуфинала конкурса или 15 мая — День Накба. Американская дипмиссия рекомендует следовать указаниям властей, следить за сообщения СМИ и избегать мест, где будут проводиться демонстрации.

В это же время будут проходить мероприятия, посвященные годовщине переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Отмечается, что нападения могут пройти без предупреждения и в любое время.

5 мая официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что за сутки с территории сектора Газа по Израилю выпустили более 450 ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по 220 военным объектам палестинцев, задействовав танки и авиацию.

Ранее ХАМАС пригрозил разбомбить «Евровидение».

Конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В это же время — 15 мая — палестинцы отмечают День Накба. Он связан с исходом с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.