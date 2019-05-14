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NYT: США могут направить до 120 тыс. военных на Ближний Восток для сдерживания Ирана 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
США рассматривают возможность отправки вооруженных сил на Ближний Восток для сдерживания Ирана. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации.
По данным издания, в прошлый четверг исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил план, подразумевающий отправку 120 тыс. военных в страны Ближнего Востока. Газета подчеркивает, что, согласно известным ей данным, такой план может быть реализован в случае, если "иранские вооруженные силы атакуют американских военных", или если власти Ирана "ускорят разработку ядерного оружия". При этом речь не идет о непосредственном вторжении на территорию Ирана, которая, по словам газеты, "потребовала бы большего числа военных".
The New York Times уточняет, что одним из авторов инициативы стал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. При этом точно не известно, осведомлен ли сам глава американской администрации Дональд Трамп о подобных планах.
Ранее Трамп заявил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если власти страны предпримут необдуманные шаги. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация вокруг Ирана. Если они сделают хоть что-то, то это будет огромная ошибка. Если они сделают хоть что-то, то будут сильно страдать", — заявил американский лидер журналистам в Белом доме.
5 мая Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входит Ближний Восток.
Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики". В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям Центральное командование ВС США. 23 апреля парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все 14 положений законопроекта, а 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани подписал соответствующий закон.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Войска , США , Хасан Роухани , Джон Болтон , Дональд Трамп , New York Times , Иран
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