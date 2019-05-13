Белорусские новости: Белоруссия способна помочь Турции создать единую систему ПВО

Есть основания полагать, что одной из важных тем во время официального визита Лукашенко в Анкару 16 апреля были вопросы военно-технического сотрудничества. Анкара якобы заинтересована в белорусских технологиях создания зенитных систем, пишет военный обозреватель. Кроме того, она может предоставить Минску крайне необходимый ему полигон для испытания новых ракетных систем.

Официально сообщается, что по итогам переговоров белорусского президента с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в числе других документов подписан меморандум о взаимопонимании между государственным военно-промышленным комитетом Белоруссии и президиумом оборонной промышленности администрации президента Турции

Как заявил накануне визита российскому интернет-изданию «Евразия. Эксперт» ведущий аналитик экспертно-аналитической сети «Анкара — Москва », турецкий политолог Энгин Озер, Турция рассматривает вопросы закупок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), а также разработки собственных систем ЗРК, которые предположительно будут готовы к 2021-2022 годам.

В частности, достигнуто соглашение о закупке российских систем С-400. В этом же направлении ведется работа с Францией Италией . Не снимается с повестки дня и возможность приобрести американские системы «Пэтриот».

Какой реально будет отдача от этих контактов со странами НАТО , пока судить невозможно. В то же время Турция разрабатывает собственную систему ПВО, что требует наличия соответствующих технологий.

У Минска — технологии, у Анкары — деньги

У Белоруссии на сегодняшний день такие технологии имеются. Она давно занимается модернизацией ЗРК, которые СССР в свое время поставлял странам Африки и Азии. Особенно активно предприятия белорусского ВПК занимаются реновацией ЗРК С-125. Одна из наиболее продвинутых версий этого ЗРК носит наименование «Алебарда».

У официального Минска есть желание производить и экспортировать эту отечественную систему. Но сдерживает экономическая ситуация, нет необходимых финансовых ресурсов.

Однако такие средства есть у Анкары, которая заинтересована в белорусских технологиях создания зенитных систем. Кроме того, она может предоставить Минску крайне необходимый ему полигон для испытания новых ракетных систем. Согласно неофициальным данным, Турция и Белоруссия подпишут договор о совместных разработках систем ПВО.

Предварительная договоренность об этом, как предполагается, могла быть достигнута 15 января 2019 года во время визита министра национальной обороны Турции Хулуса Акара в Беларусь, где у него состоялась встреча за закрытыми дверями с Лукашенко. Обсуждались вопросы военного сотрудничества, а также, по некоторым сведениям, совместного производства вооружений.

«Мы всегда были надежными друзьями и партнером вашей страны. Мы всегда старались делать так, как лучше для Турции. И вы должны знать, что мы будем привержены этому курсу как в экономике, торговле, так и в военно-техническом сотрудничестве», — сказал тогда Лукашенко турецкому министру.

По мнению Озера, вероятный договор с Беларусью будет больше отвечать интересам Турции по сравнению с договором о покупке ею у России С-400. Прежде всего потому, что Россия не передает детальных технологий.

Что представляет из себя «Алебарда»

Если говорить о предмете интереса Турции, то, согласно данным СМИ, разработка ЗРК С-125-2БМ «Алебарда» осуществлялась под руководством минского ОАО «Алевкурп» с 2011 года. Соисполнителями выступили «ВолатАвто» (предприятие образовано Минским заводом колесных тягачей ) и 2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения.

Как заявили разработчики, «Алебарда» представляет собой модернизированный вариант ЗРК «Печора-2М», созданного полтора десятка лет назад белорусско-российской международной финансово-промышленной группой «Оборонительные системы» на базе советского ЗРК серии С-125М «Печора».

С учетом того, что главным разработчиком «Алебарды», как и ведущим исполнителем проекта «Печора-2М», выступило ОАО «Алевкурп», эксперты полагают, что в очередном проекте были задействованы наиболее удачные конструкторские и технологические решения, использованные при создании «Печоры-2М».

Программа модернизации С-125М до уровня «Печора-2М» в первую очередь предусматривала замену основной аналоговой аппаратуры исходного комплекса на цифровую, используемую в ЗРК С-300ПМУ1.

Также вводились новые средства защиты от активных и пассивных радиопомех; устройства автозахвата и автосопровождения целей в телеоптическом канале телевизионно-оптического визира; устройство, обеспечивающее специальные методы сканирования пространства.

Основные тактико-технические характеристики комплекса «Печора-2М»: поражение цели по дальности — 2,5-32 км; поражение цели по высоте — 0,02-20 км; время выхода на стрельбу — менее 30 минут; сопровождение до 16 воздушных объектов.

Эксперты считают, что аналогичные показатели «Алебарды» как минимум не хуже. Для этого комплекса разработана оптическая система «день — ночь» (тепловизор и телевизор) с улучшенными характеристиками. Исключены сотни регулировок, все настройки производятся автоматически.

Применение нового передатчика для радиолокационной станции (РЛС) и новой фазированной решетки еще значительнее повысит возможности комплекса. Однако и без того они достаточно велики: РЛС «Алебарды» способна обнаружить цель типа истребителя F-16 на расстоянии до 70 км.

Специалисты «Алевкурпа» считают, что применение более эффективных (по сравнению с другими проектами обновления С-125) методов наведения дает возможность использовать в «Алебарде» немодернизированные ракеты для С-125, получая примерно такую же дальность поражения, как и у «Печоры 2М» при использовании модернизированных боеприпасов.

В «Алебарде» обеспечена возможность применять любые пусковые установки, на которых могут быть размещены «неродные» ракеты.

Высокую мобильность комплекс получает за счет размещения четырех пусковых установок на полуприцепах производства Минского завода колесных тягачей. При этом седельный тягач по выбору заказчика может быть любым.

Комплекс является практически полностью белорусским, при его производстве в основном используются детали, узлы и агрегаты, выпущенные отечественными предприятиями.

Белоруссия может поставить и АСУ ПВО

Однако белорусско-турецкое сотрудничество в области создания средств ПВО может носить и более широкий характер. Как следует из недавнего заявления главы турецкого военного ведомства , российская зенитная С-400 не будет интегрирована в системы вооружения НАТО.

На основании этого некоторые эксперты сделали вывод, что Турция будет создавать национальную ПВО, интегрирующую ЗРК российской и совместной белорусско-турецкой разработки.

Автоматизированная система управления такой ПВО может быть поставлена Белоруссией. В ее основу заложена идея организации из разнородных сил и средств (дальнего, среднего и ближнего действия) эшелонированной по дальностям и высотам группировки, предназначенной для отражения массированного воздушного нападения.