Турция замыкает военный треугольник в Красном море

Госпереворот в Судане не снимает всех вопросов о геополитическом противостоянии Турции и антикатарского блока стран Персидского залива в Красном море. От Анкары по-прежнему ожидают развития военной инфраструктуры в африканской стране, власть которой, как очевидно, сменилась на ту, которая более лояльна аравийским центрам силы. Слухи о намерении Турецкой Республики обосноваться в Судане появились после заключенного в 2017 году двустороннего соглашения о восстановлении старого города на острове Суакин

О том, что Турция не собирается отказываться от соглашения по восстановлению исторических объектов на Суакине, сообщил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой. В частности, дипломат заявил, что договоренности продолжают действовать, и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) по-прежнему ведёт работу над восстановлением артефактов османской эпохи, которые остаются на острове в Красном море. По его словам, новости о том, что соглашение между Анкарой и Хартумом будет аннулировано, не соответствуют реальности. Ремарки Аксоя появились после того, как генерал Абдель-Фаттах Бурхан, который возглавляет сформированный после переворота суданский Военный совет, заявил, что Суакин является «неотделимой частью Судана».

Его ценность не может измеряться денежной стоимостью, его история не может быть продана, — сказал военачальник. — Мы подчеркиваем, что нас заботит суверенитет наших территорий. Мы не приемлем иностранное военное присутствие в Судане.

Догадки о том, что Турция имеет виды на Суакин, появились в 2017 году — после визита президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Судан.

Мы обратились к властям Судана с просьбой позволить Турции выполнить все реставрационные работы исторических объектов на острове Суакин. Там все разрушено. Кем? Конечно, Западом. Это ему свойственно, — сказал турецкий лидер.

В 2017 году Эрдоган и — тогда ещё президент Судана — Омар аль-Башир подписали 12 соглашений о сотрудничестве в области безопасности, туризма и оборонно-промышленного комплекса. Особенно интересно выглядел контракт на восстановление ветхого морского порта. Турция декларировала исключительно гражданские цели. Так, она говорила о намерении превратить остров в крупный туристический центр, особенно для паломников, совершающих хадж. К реставрационным работам TIKA приступила только в январе 2018 года. К туркам позже присоединились и их тактические союзники — катарцы. В марте 2018 года Судан и Катар подписали соглашение на $4 млрд на развитие инфраструктуры порта.

Mohamed Khidir, via imago-im/imago-images.de/Global Look Press

Соглашение между Турцией и Суданом по поводу Суакина породили сомнения в истинных намерениях Анкары. В Каире и в столицах Персидского залива звучали предположения, что власти Турецкой Республики строят на Суакине военно-морские объекты и хотят создать полноценную военную базу. Судану во времена аль-Башира уже как-то приходилось оправдываться: в 2018 году, выступая в Каире, глава суданского МИД Ибрагим Гандур отмечал, что во время визита президента Эрдогана речи о военных базах не шло.

В этом городе (на острове Суакин — News.ru) ранее располагался наместник Османской империи, он был главным перевалочным пунктом для паломников, отправлявшихся на хадж из Африки, здесь были построены резиденции, здания таможни, охраны и т.д., многие из которых за минувшие годы пришли в упадок и были разрушены, в том числе во время боев с британцами. Господин Эрдоган предложил восстановить и реставрировать их, — попытался прояснить ситуацию дипломат.

If Saudi Arabia, Egypt, and UAE can get Sudan to Cancel Turkey's Naval Base at Suakin (Sevakin), Turkey's Strategic Triangle of Bases around the Arabian Peninsula will be broken (See Map) pic.twitter.com/EG1UVYlkkv— Michael Tanchum (@michaeltanchum) 27 апреля 2019 г. С особенным беспокойством на соглашения Анкары и Хартума смотрел антикатарский блок государств Персидского залива. Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты традиционно рассматривают Турцию как своего геополитического соперника. В 2017 году их отношения буквально дошли до предела. Анкара воспользовалась ситуацией вокруг дипломатической блокады Катара, которая была объявлена аравийскими монархиями, и предложила эмирату свою помощь — в том числе военную. Страны вместе с Ираном сформировали тактический альянс. На территории Катара находится турецкая военная база, где дислоцируются, по разным данным, свыше 100 военнослужащих. Если подозрения, что на Суакине турецкое руководство тоже хочет развернуть контингент, получат подтверждения, то это будет означать одно: Турция близка к завершению своего стратегического треугольника вокруг Красного моря.

Порт в Судане может стать третьей военной точкой Анкары в регионе — наряду с базами в Катаре и в сомалийском Могадишо. Фактически это выведет соперничество Турции и стран Персидского залива на новый качественный уровень. А это не сулит региону ничего хорошего.