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В Афганистане ликвидировали главаря боевиков ИГ 

РИА Новости + ещё 2 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Афганские специальные силы ликвидировали руководившего деятельностью террористов на севере Афганистана и в Центральной Азии главаря боевиков группировки ИГ*, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.
Операция прошла в пятницу ночью. Уточняется, что лидер боевиков Муфти Узбек отвечал за деятельность террористов в северных частях Афганистана и участвовал в планировании и организации терактов. Также он занимался экипированием и финансированием операций террористов в Центральной Азии.
Специальные силы ликвидировали также не менее трёх боевиков в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. В ходе операции они изъяли оружие и военное снаряжение.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Исламское государство , МВД , Khaama Press , Афганистан
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