Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На борту десантного корабля Anadolu ВМС Турции вспыхнул пожар 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Турецкое телевидение показало кадры пожара на строящемся легком авианосце Anadolu.
В Турции в сухом доке стамбульской верфи Тузла на борту строящегося легкого авианосца Anadolu, принадлежащего военному флоту страны, вспыхнул пожар. Возгорание произошло в подпалубном помещении на носу корабля.
Как сообщает издание Naval Today, огонь удалось потушить силами персонала судостроительной компании и прибывших на помощь спасателей. При инциденте никто не пострадал.
Проект первого турецкого авианосца Anadolu cоздавался по образу универсального десантного корабля Juan Carlos I, находящегося на вооружении ВМС Испании. Предполагалось, что он будет использоваться, как легкий авианосец с авиагруппой из истребителей пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Однако после того, как отношения между Турцией и США обострились на фоне закупки Анкарой российских ЗРК С-400, поставки F-35 могут быть заморожены. Тогда Anadolu будет использоваться по первоначальному предназначению — как десантный вертолетоносец.
ТК «Звезда»: последние новости
«Самый плохой вопрос - незаданный»: отец Карауловой объяснил, почему его дочь пыталась сбежать в Сирию Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле В российских базах ЮВО, дислоцированных за пределами РФ, проведены совместные тренировки подразделений антитеррора и военной полиции
Комментарии
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Пожары , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Давить»: Украина задумалась над жестким ответом РФ144
«Ограничатся угрозами»: Компании ЕС пугают из-за РФ
Не удержался: Трамп сделал признание после беседы с Путиным203
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
«Следим и наблюдаем»: Трамп обеспокоился свободой слова1
Видео
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум
Политика В мире
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему
Украина В мире
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение