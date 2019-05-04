На борту десантного корабля Anadolu ВМС Турции вспыхнул пожар

Турецкое телевидение показало кадры пожара на строящемся легком авианосце Anadolu.

Турции в сухом доке стамбульской верфи Тузла на борту строящегося легкого авианосца Anadolu, принадлежащего военному флоту страны, вспыхнул пожар. Возгорание произошло в подпалубном помещении на носу корабля.

Как сообщает издание Naval Today, огонь удалось потушить силами персонала судостроительной компании и прибывших на помощь спасателей. При инциденте никто не пострадал.

Проект первого турецкого авианосца Anadolu cоздавался по образу универсального десантного корабля Juan Carlos I, находящегося на вооружении ВМС Испании. Предполагалось, что он будет использоваться, как легкий авианосец с авиагруппой из истребителей пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Однако после того, как отношения между Турцией и США обострились на фоне закупки Анкарой российских ЗРК С-400, поставки F-35 могут быть заморожены. Тогда Anadolu будет использоваться по первоначальному предназначению — как десантный вертолетоносец.