Помпео пообещал позвонить Лаврову

По словам Болтона, звонок запланирован на сегодня, 1 мая. Он подчеркнул, что Помпео и Лаврову предстоит провести важный разговор.

"Звонок по телефону у Майка, думаю, запланирован на сегодня", — отметил Болтон.

Также он отметил, что не знает ничего о возможной беседе по телефону американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина

Ранее Помпео объявил о поддержке венесуэльского лидера оппозиции Хуна Гуайдо.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции "Свобода" и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о "конце узурпации" власти в Венесуэле.