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Помпео пообещал позвонить Лаврову 

Газета.Ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: ТАСС
Американский госсекретарь Майк Помпео пообещал позвонить главе российского МИДа Сергею Лаврову, чтобы обсудить все происходящее в Венесуэле. Об этом рассказал советник лидера США по нацбезопасности Джон Болтон, передает ТАСС.
По словам Болтона, звонок запланирован на сегодня, 1 мая. Он подчеркнул, что Помпео и Лаврову предстоит провести важный разговор.
"Звонок по телефону у Майка, думаю, запланирован на сегодня", — отметил Болтон.
Также он отметил, что не знает ничего о возможной беседе по телефону американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Ранее Помпео объявил о поддержке венесуэльского лидера оппозиции Хуна Гуайдо.
30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции "Свобода" и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о "конце узурпации" власти в Венесуэле.
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Ближний Восток , В мире , Конфликты , Политика , США , Джон Болтон , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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