Профессор Ахмет Касым Хан: в кризисе с С-400 у Турции три сценария (Güneş, Турция)

Güneş (Турция) . По его словам, США следует действовать в соответствии с духом союзничества и прислушиваться к тревогам Турции. Эксперт оценил возможные шаги Турции в этом вопросе и их последствия. На фоне заявлений, которые поступают от США Турции , ракеты С-400 не сходят с повестки дня. У Турции есть три варианта, говорит эксперт. По его словам, США следует действовать в соответствии с духом союзничества и прислушиваться к тревогам Турции. Эксперт оценил возможные шаги Турции в этом вопросе и их последствия.

Профессор Ахмет Касым Хан (Ahmet Kasım Han), комментируя покупку Турцией ракет С-400 у России , отметил, что Турция может пойти тремя путями. Он оценил возможное развитие событий во внешней и внутренней политике в связи с реакцией США и России в случае покупки ракет, отказа от покупки или их приобретения вместе с «Пэтриотами» (Patriot).

На фоне заявлений, которые поступают от США и Турции, ракеты С-400 не сходят с повестки дня. У Турции есть три варианта, говорит преподаватель факультета экономических, административных и социальных наук Университета Алтынбаш, профессор, доктор Ахмет Касым Хан. По его словам, США следует действовать в соответствии с духом союзничества и прислушиваться к тревогам Турции. Эксперт оценил возможные шаги Турции в этом вопросе и их последствия.

«Первый вариант — отказ от С-400»

Профессор Ахмет Касым Хан отметил, что один из возможных вариантов действий для Турции — отказ от покупки ракет С-400.

«Решение не покупать С-400 будет иметь последствия во внешней и внутренней политике, — продолжил эксперт. — Важнейшее из них во внешней политике — реакция России. В первую очередь возможно охлаждение отношений. Во-вторых — нарушение сотрудничества в Сирии, что в частности может сказаться на ситуации в Идлибе».

Профессор Хан подчеркивает, что ухудшение отношений с Россией может и не быть полностью неуправляемым процессом.

«Если предполагается, что в случае покупки С-400 напряженностью с США можно будет управлять, значит, это можно сделать и в отношениях с Россией. По крайней мере есть альтернативы», — добавил эксперт.

Что касается событий, которые могут произойти во внутренней политике при таком сценарии, профессор Хан отметил:

«В случае отказа от покупки С-400 оппозиция может использовать это решение с целью оказать давление на власть и реагировать в этом направлении. С другой стороны, последует реакция и от российского лобби, которое возникло в последнее время в Турции и, как становится понятно, обладает гораздо большим влиянием, чем кажется. Но и этими событиями можно будет управлять».

«Вторая альтернатива — покупка С-400»

Профессор Ахмет Касым Хан отметил, что в случае завершения процесса покупки ракет С-400 отношения с США могут развиваться в трех направлениях. Первое и маловероятное из них: в отношениях двух стран возникнет серьезная напряженность, но в конечном счете она станет контролируемой. При таком сценарии, видимо, считается, что Трамп сделает шаги с целью спасти отношения, подчеркивает эксперт.

«Но в условиях, когда США готовятся погрузиться в атмосферу выборов начиная с ноября 2019 года и балансы в Палате представителей Конгресса США в пользу демократов, Трампу, который занят докладом Мюллера (Müller), сделать это будет не так просто, как может показаться на первый взгляд, — продолжил профессор Хан. — Вместе с тем, если Трампу удастся заручиться поддержкой Пентагона и Госдепартамента, будет больше шансов. Но и при этой поддержке будут обсуждаться неприятные последствия. Помимо этого, существует также вероятность столкнуться с серьезными санкциями США в случае покупки С-400».

Речь идет о том, что Конгресс США может ввести санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В этом случае важно, как поведет себя Трамп, поскольку президент США имеет право отсрочить или не одобрить санкции. Если Трамп не сможет преодолеть давление со стороны Конгресса, то Турции, по выражению эксперта, нужно быть готовой к вероятности столкнуться с санкциями в рамках CAATSA и, возможно, персональными санкциями в рамках так называемого закона Магнитского, прежде всего в отношении турецких игроков оборонной промышленности, а затем и некоторых политиков, экономических игроков. Параллельно с ухудшением двусторонних отношений может не состояться передача истребителей Ф-35 (F-35), а в Сирии США могут делать шаги с еще меньшей восприимчивостью к тезисам Турции. С точки зрения профессора Хана, в числе возможных вариантов — передача Турцией С-400 какой-либо третьей стране после покупки. Неизвестно, примут ли США такой шаг. Для этого с ними сначала необходимо достигнуть общего понимания на двусторонних переговорах и обеспечить единство понятий, в противном случае отношения двух стран снова могут развиваться по негативному сценарию, и на повестке дня опять возникнут санкции. По мнению профессора Хана, в случае выбора этого варианта его также нужно будет согласовать с Россией.

«Третья альтернатива — покупка С-400 вместе с "Пэтриот"»

Хотя покупка С-400 вместе с ракетами «Пэтриот» на первый взгляд выглядит как политика баланса, при выборе этого варианта едва ли все пойдет как по маслу. При таком сценарии положительному результату помешает многоликая и поляризованная структура политики в США. Существует вероятность, что покупка С-400 вместе с ракетами «Пэтриот» породит те же последствия, что и покупка только ракет С-400. Если пойти по этому пути, то по «Пэтриот» от Конгресса США, помимо нынешней декларации о намерениях, нужно будет получить гарантии, добавил эксперт.