Al Jazeera (Катар): Россия своими руками приближает конец правления Асада?!

Al Jazeera (Катар) передал «ключи» от армии и исключительные права на управление кризисом. Что еще может предложить сирийский режим России? Похоже, Асад ради сохранения своей власти в Сирии предложил России все, что ей необходимо для установления прочного присутствия в Средиземноморье и борьбы с НАТО . Он, утверждает авторпередал «ключи» от армии и исключительные права на управление кризисом. Что еще может предложить сирийский режим России? Похоже, Асад исчерпал свои возможности, и теперь Россия откажется от него.

Политическое решение по Сирии не будет принято в ближайшей перспективе, поскольку уже сейчас стали появляться признаки, что Россия откажется от поддержки Асада и его режима. Особенно ярко они стали проявляться после того, как сирийский режим усилил контроль над большей частью территории Сирии. Россия активно защищала сирийский режим на международных форумах, использовала право вето, чтобы заблокировать расследование преступлений режима Асада, оказывала военную и материально-техническую поддержку вооруженной оппозиции. И, тем не менее, она стала заметно отдаляться от Асада и его союзников, несмотря на предполагаемую победу в борьбе за сохранение власти и растущее сближение позиций и интересов в разрешении сирийского кризиса.

В конце 2018 года, когда сирийский режим установил контроль над основными оплотами оппозиции, несколько российских чиновников сделали заявления. Бывший российский дипломат Вячеслав Матузов дал интервью одному из арабских каналов: «Из всех людей в мире, лучше всего осознает невозможность сохранения власти Асада над Сирией — это сам Асад». Кремлевский политолог Евгений Сидоров прокомментировал: «Война в Сирии привела к социальному расколу из-за которого трудно представить, что форма правления вернется к той, что была раньше… Россия не вмешивалась, чтобы предотвратить падение Асада, но старалась его сдерживать. Разница между прыжком с парашютом и падением метеорита велика, но в обоих случаях это падение». Независимо от того, насколько важны эти заявления и как они соотносятся с официальной российской точкой зрения, я приведу несколько примеров, которые хорошо иллюстрируют отношение Москвы к сирийскому режиму и Башару Асаду.

У России нет интересов в сохранении режима Асада

Асад ради сохранения своей власти в Сирии предложил России все, что ей необходимо для установления прочного присутствия в Средиземноморье и борьбы с НАТО. Он передал «ключи» от армии и безопасности, которые долгое время были источником власти его режима, не говоря уже о предоставлении России исключительного права управлять кризисом и политическим решением. Что еще может предложить сирийский режим России? Правда состоит в том, что Асад исчерпал свои возможности, чтобы убедить русских связать их интересы с сохранением действующего режима у власти. Очевидно, что режим Асада будет препятствовать попыткам России навязать устойчивое решение по Сирии, которое поможет возвращению миллионов беженцев на родину, обеспечит проведение свободных выборов и приведет к созданию правительства, заслуживающего доверия. Это основное условие стран Евросоюза для финансирования восстановления Сирии. В свою очередь, Россия стремится улучшить свой имидж, загладить преступления, сблизиться с Европой и преодолеть последствия экономических санкций США.

Изменения в составе армии и системе безопасности

Со снижением интенсивности военных действий Россия начала работать над перестройкой сирийской армии, но не над восстановлением или вооружением, а над составом и лояльностью. После замены министра обороны Сирии Фахада Джасема аль-Фреджа на генерала Али Айюба, российские силы в течение 15 месяцев держали пустым кресло начальника штаба сирийской армии, что стало беспрецедентным случаем в истории сирийского военного ведомства с момента его основания в 1946 году. Причина состояла в том, что никто из кандидатов на этот пост не получил одобрения России, которая осуществляла комплексный план по реструктуризации сирийского военного ведомства и укреплению лояльности офицеров. Россия ужесточила контроль над различными подразделениями армии: военно-воздушными силами, противовоздушной обороной, 2-ой, 4-ой и 5-ой дивизиями и прорежимными милициями во главе с поддерживаемыми Ираном Национальными силами обороны, которые сыграли заметную роль в подавлении сирийцев. Численность 4-ой дивизии во главе с Махером Асадом была сокращена, но была сформирована 5-я дивизия. Ее влияние усилилось за счет вооружения, финансирования и российских и сирийских офицеров, которые прошли курсы подготовки в Москве. Службы безопасности и разведки также претерпели серьезные изменения. Высокопоставленные офицеры, лояльные Асаду, были заменены на лояльных России.

Заигрывание с суннитским большинством

Россия продолжает заигрывать с сирийскими суннитами, восставшими против Асада и его режима. Сунниты в наибольшей степени пострадали от действий сирийского режима, а российское вмешательство изменило баланс сил в пользу Асада. Первым признаком сближения России с суннитами стало признание политической и военной оппозиции и начало переговоров с ней. Это та же самая оппозиция, которую Асад всегда называл «террористами». Сунниты посчитали обнадеживающим тот факт, что Россия использовала батальоны чеченской военной полиции для обеспечения безопасности в районах, откуда шиитские милиции были вынуждены уйти из-за плохой репутации и ненависти со стороны суннитского населения. Российское предложение о создании новой конституции Сирии также выгодно большинству суннитов, поскольку она будет отражать религиозное разнообразие сирийского общества. Новая конституция поможет суннитам добиться активной политической роли и баланса в любом будущем правительстве.

Подрыв иранского влияния

Российско-иранские отношения в Сирии можно охарактеризовать как соперничество и разнообразие стратегий, а союз с противниками Асада казался не чем иным, как тактикой. После окончания широкомасштабных военных операций отпала потребность в иранских силах и ополченцах, поэтому Россия позволила Израилю наносить удары по иранским позициям и сыграла ключевую роль в договоренности об удержании Ирана в 100 километрах от границы между Израилем и Сирии. В марте российские войска очистили район Сейд-Зейнаб и окрестности к югу от столицы до международного аэропорта Дамаска. Они демонтировали десятки казарм, учебных центров и военных контрольно-пропускных пунктов, установленных иранцами под руководством Махера Асада и передали их 5-ой дивизии. Действия российских военных совпали с уходом «Хезболлы» , могущественного союзника Ирана, из большинства подконтрольных ей районов.

Экономическая блокада и российская позиция

Многие наблюдатели рассматривают экономическую блокаду, навязанную сирийскому режиму, как последний забитый гвоздь в крышку его гроба. Особенно сильно это затрагивает главного союзника сирийского режима — Иран, который за восемь лет военных действий заплатил более 80 миллиардов долларов, чтобы сохранить Асада у власти. Признаки неофициальной блокады проявляются в кризисе сирийской экономики, резком сокращении поставок нефти и газа, девальвации лиры, увеличении цен, нехватке хлеба и лекарств. Некоторые эксперты прогнозируют крах сирийской экономики, а также отмечают, что богатая нефтью и газом Россия молча наблюдает за страданиями сирийцев и замешательством сирийского режима, не стремясь оказать им какую-либо поддержку или помощь. Даже российская пресса стала чаще писать об ухудшении экономической ситуации и условий жизни сирийцев, высказывая резкую критику в адрес действий сирийского правительства.

Россия занимает молчаливую позицию в отношении экономической блокады сирийского режима, которая началась с момента ее вмешательства в Сирию. И кажется, русские хотят объединить сторонников и противников сирийского режима с помощью голода и трудностей после того, как они были разделены политикой. Отстранение Асада от власти становится требованием народа, а не политическим, национальным, религиозным или классовым консенсусом между теми, кто стоял на его стороне и теми, кто выступал против. У режима больше нет власти, а Россия добилась реализации своих интересов. Она перевернула темную страницу войны, в которой была активным союзником сирийского режима. Как скоро страница Асада будет перевернута?