Sözcü (Турция): вдруг глядь — и Эрдогана от беды с С-400 спасает Путин

Sözcü (Турция) . Сейчас кажется, что Эрдоган в тупике: он не может ни купить ракеты, ни отказаться. Кто же его спасет? Конечно, Путин. Ему тоже невыгодно ссориться с Вообще-то покупка С-400 — большое несчастье для Турции . Такое непопулярное мнение высказывается в. Сейчас кажется, что Эрдоган в тупике: он не может ни купить ракеты, ни отказаться. Кто же его спасет? Конечно, Путин. Ему тоже невыгодно ссориться с США из-за каких-то ракет, так что он просто отступится в последний момент. И волки сыты, и овцы целы.

Общественность может и не следить внимательно за этой темой или не оценивать серьезно ее последствия, но в настоящее время самое большое несчастье, которое обрушилось на голову Турции, связано с покупкой С-400.

Суть вопроса заключается в следующем. Эрдоган говорит, что Турция нуждается в системе противовоздушной обороны. Рассказывает, что с этой целью Турция неоднократно обращалась к Америке с желанием приобрести ракеты «Пэтриот» (Patriot). Но Америка отказывается давать «Пэтриот». Эрдоган пускается на поиски других вариантов. Беседует с Путиным и претендует на очень продвинутые ракеты С-400. Путин сразу соглашается. Эрдоган тотчас же подписывает соглашение, вносит задаток за ракеты. Америка трепещет. Тут же начинаются угрозы. Америка взывает к Эрдогану со всех этажей власти, от Пентагона до Белого дома, и говорит: «Не покупайте С-400. Если купите, мы введем очень серьезные санкции против Турции».

Права ли Турция в стремлении создать свою систему противовоздушной обороны? Конечно.

Турция справедливо обратилась к другим источникам, не получив желаемого от союзников? Разумеется.

Америка может применять к нам угрозы и шантаж? Это немыслимо.

Эрдоган так и действовал, а в одном из своих последних заявлений сказал:

«Они еще не знают Турцию. Если мы приняли решение по тому или иному вопросу, нас никто не сможет остановить».

Аплодисменты, овации.

Хорошо, но купим ли мы С-400 в сложившейся ситуации? Я думаю, что нет.

Турция и раньше пускалась в это приключение. Опять же, Эрдоган в ответ на позицию Америки заключил соглашение — только не с русскими, а с китайцами. Америка снова подняла страшный шум. В конечном счете мы отказались от покупки китайских ракет. Конечно, тот случай был забыт, он и так не получила общественного резонанса, а Эрдоган не привлекал к нему внимания.

Но сейчас несколько иная ситуация. Прежде всего, тему широко обсуждали. Америка во много раз сильнее давит на Турцию, чем в случае с китайскими ракетами. Эрдоган на этот раз гораздо более решительно говорит, что купит российские ракеты.

Но он не сможет этого сделать.

Тогда как он пойдет на попятный?

В этом ему поможет сам российский лидер Путин. Не говорите, что это невозможно.

Если мы купим ракеты С-400, наши отношения с Америкой испортятся как никогда, и от этого Турция пострадает гораздо больше — неизбежный факт.

Это, конечно, известно и Эрдогану. Знает это и российский президент Путин.

Полагаю, что Путин не захочет двух вещей. Во-первых, откола Турции от НАТО и западного блока. Во-вторых, ссоры из-за Турции с Америкой.

Нетрудно догадаться, что с отделением от НАТО Турция попытается создать союз с Россией, но такой союз не сможет работать и не будет взаимовыгодным. Попытка полностью изменить всю систему Турции и России доставит материальные и моральные проблемы. Гораздо больше интересам Путина отвечает Турция как верный член НАТО, и при этом очень хороший друг России.

Кроме того, Россия не пожелает сталкиваться лбами с Америкой, потому что экономически она пока еще очень слаба перед западным миром. Не будь у России нефти и природного газа, она и руку не в силах была бы поднять.

Учитывая все это, я вижу вот что. Мы подходим к концу истории с С-400. Если мы купим эти системы, у нас будут большие проблемы. Эго Эрдогана пока не позволяет ему, как в случае с китайскими ракетами, сказать: «Мы не купим». Но вдруг глядь — Путин подоспеет на помощь и скажет: «Мы не дадим».

Основание?

Сколько угодно. Разве Америка с самого начала не говорит: «Если российские ракеты разместятся бок о бок с нашими Ф-35 (F-35), к русским попадут наши секреты»?

Россия может сказать то же самое. Например: «Когда эти два вида вооружения окажутся в Турции бок о бок, наши секреты попадут к Америке». Также Путин может сказать: «Турция — наш очень хороший друг, мы не хотим, чтобы она поссорилась с Америкой из-за каких-то ракет». Или он, вероятно, придет к решению: «Зачем нам ссориться с Америкой из-за Турции?»

Таким образом, есть вероятность, что мы не купим ракеты С-400, забудем об этом, словно ничего и не было, и Путину, может быть, полезнее всего будет отменить сделку.

Конечно, вы можете спросить: «А как же задаток?»

Между нами говоря, Индия тоже хочет купить эти ракеты. Наш контракт перекинут на Индию, Индия возместит нам задаток, и вопрос будет закрыт.

И волки сыты, и овцы целы…