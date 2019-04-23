Habertürk (Турция): важнейший козырь против США в руках Турции

Habertürk (Турция) . Американская администрация не желает идти на попятный в кризисе с Ф-35 и С-400. Это может закончиться тем, что Турция еще больше отдалится от Америки и НАТО и начнет действовать совместно с Россией . Уже есть идея о создании военного порта близ АЭС «Аккую» : там могут появиться российские корабли. Под угрозой окажется и Инджирлик — база самолетов НАТО, пишет

Да, в управлении экономикой, вопросах безопасности и внешней политики у нас есть некоторые уязвимые, способные представлять угрозу места, но мы также не должны забывать, что есть один очень важный сюжет, который Турция может использовать как козырь в своих руках.

Эта тема обсуждалась на последнем обеде группы лиц, в том числе представляющих сообщество национальной безопасности, с которыми я вижусь каждую неделю. В этот круг входят ведущие колумнисты и в прошлом высокопоставленные чиновники Вашингтона. Разговоры, которые ведутся в этом кругу, всегда давали мне правильные ключи к пониманию серьезных событий на ближайшие месяцы.

За тем обедом были озвучены важные сведения с точки зрения Турции. Не называя имен участников, я практически дословно передам, о чем говорилось…

Российская угроза

Отмечалось, что органы национальной безопасности всех уровней как можно скорее должны найти ответы на вопрос «что нужно сделать против российской угрозы, которая растет в глобальном масштабе» и немедленно информировать об этом высшие инстанции.

Руководство Палаты представителей тоже подключилось к этой дискуссии. Делегация во главе с председателем Палаты представителей демократом Нэнси Пелоси (Nance Pelosi) совершила срочный визит в Европейское командование вооруженных сил США в Европе (EUROCOM) и услышала обо всем прямо из уст командующего. Согласно информации, просочившейся из близких к Конгрессу источников, на этих переговорах обсуждалось прежде всего место Турции в глобальном соперничестве за влияние, которое набирает обороты между Россией и Америкой, а также ее планы.

Главная тема — Турция

Утверждается, что в структурах национальной безопасности в Вашингтоне тоже, по сути, говорится о Турции, хотя обсуждаемая тема — Россия.

Американская администрация не желает идти на попятный в кризисе с Ф-35 (F-35), разразившемся в связи с покупкой Турцией ракет С-400. Этот процесс, как предполагается, может завершиться тем, что Турция еще больше отдалится от Америки и НАТО и начнет действовать совместно с Россией. И в администрации есть опасения на этот счет.

Козырь «Аккую»

Насколько я понимаю, когда в рядах американской администрации возник этот страх, был сделан грамотный маневр, чтобы еще больше разжечь его, и вброшена идея о создании военного порта близ атомной электростанции «Аккую», которая строится в Турции. В качестве основания упомянули обслуживание кораблей, которые будут вывозить ядерные отходы, но в то же время прозвучал намек, что здесь также могут размещаться российские военные корабли.

Соперничество за влияние в Восточном Средиземноморье

Если это осуществится, русские обзаведутся второй военной базой в Средиземном море, помимо сирийского Тартуса. Возникновение на повестке дня меры, которая даст русским очень важное преимущество с точки зрения контроля над Средиземным морем, в те дни, когда Америка предпринимает стратегические маневры, связанные с Восточным Средиземноморьем, во многом обеспокоило американскую администрацию. А в случае развертывания ракет С-400 в этом порте/на этой базе Россия и Турция получат возможность контролировать воздушное пространство над Средиземным морем, включая Кипр, и при необходимости вмешиваться.

Угроза Инджирлику

Как мне сказали, этот военный порт/база близ «Аккую» будет находиться всего в 230 километрах от авиабазы Инджирлик. Ракеты С-400 способны поражать все цели в радиусе 250 километров. То есть если Турция пойдет на этот шаг, ситуация едва ли будет приемлема для самолетов НАТО, которые используют Инджирлик, и может возникнуть весьма сложная ситуация.

Турция, если все действительно будет так, как говорится, вероятно, отколется от НАТО, но и внутри НАТО образуется большая брешь, которую невозможно будет заполнить.

Администрация думает

И вот теперь американская администрация, которая время от времени сыплет угрозами санкций в отношении Турции, заговорила, что, пожалуй, неправильно окончательно настраивать Турцию против себя. В администрации на этот счет идут весьма горячие споры, подчас на повышенных тонах.

Эксперты полагают, что в вопросе Ф-35 и С-400, у которого в данный момент, кажется, нет решения, можно выработать ряд решений. Ведь если произойдет разрыв, от этого серьезно пострадает не только Турция, но и Америка, а Россия в глобальной борьбе за влияние получит крупный козырь. В Вашингтоне есть сторонники и такой точки зрения.