Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военная полиция России нашла в Сирии танк по карте боевиков 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Reuters
Военная полиция России в сирийской Думе обнаружила танк и схрон с боеприпасами с помощью карты, в которой были указаны координаты позиций боевиков организации «Джейш аль-Ислам».
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя военной полиции.
По его словам, во время патрулирования Думы к российским военным обратился мирный житель и сообщил об обрушении некоторых зданий.
«В ходе осмотра мы обнаружили тоннель, в котором нашли уцелевший аэрофотоснимок с отмеченными на нём позициями группировки «Джейш аль-Ислам». Съездили на место — обнаружили танк», — заявил он.
В военной полиции уточнили, что танк Т-62 с рабочей артиллерийской частью и уцелевшим боекомплектом планируют передать сирийской стороне.
RT на русском: последние новости
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство Инспекторы из России проверят военный объект Литвы Трамп провёл телефонные переговоры с наследным принцем ОАЭ
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Госдума , Джейш аль-Ислам , РИА Новости , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным104
Москва и Токио вернулись к обсуждению Курил5
Обходной путь: как Белоруссия заработает на санкциях России12
Соловьев потребовал не признавать Зеленского27
Зеленский обратился к странам бывшего СССР1215
Видео
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Происшествия Кавказ
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Наука и техника
Какие аферы проворачивают в московских магазинах
Общество Криминал
«Миллионы погибших на Шри-Ланке». Трамп сделал заявление
В мире
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон
Украина В мире
«Дрессированная»: за что высмеяли вице-спикера Рады
В мире Статьи
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине
Украина В мире
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
Наука и техника Статьи
«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение