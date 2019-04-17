Израиль мог впервые применить сверхзвуковые ракеты Rampage

В ходе последней атаки на Сирию 13 апреля ВВС Израиля использовали новейшую аэробаллистическую ракету Rampage, утверждает эксперт. В результате того налета в сирийской Хаме пострадала военная база, трое военных получили ранения. Специалист назвал новейшее оружие ответом российскому зенитному комплексу «Панцирь».

В ходе последнего авиаудара по позициям в Сирии истребитель Военно-воздушных сил Израиля F-16 Fighting Falcon впервые применил новейшую аэробаллистическую ракету Rampage, написал в своем твиттере военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей, который назвал это оружие ответом российскому зенитному комплексу «Панцирь».

Речь идет об ударах, которые израильская авиация нанесла по объектам в районе города Масиаф в сирийской провинции Хама 13 апреля. Удар был нанесен рано утром из воздушного пространства Ливана . Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила часть ракет, но некоторые из них достигли цели.

По информации компании спутникового анализа изображений ImageSat, Израиль обстрелял военную базу, в результате чего был разрушен большой ангар и три близлежащих здания.

В ходе налета пострадали три сирийских военнослужащих. Как полагает эксперт, именно в ходе этой атаки могли быть использованы ракеты Rampage.

Это оружие, созданное израильскими компаниями IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries), было представлено в июне прошлого года, а до этого, в мае, израильские самолеты уничтожили поставленный российской стороной в Сирию зенитный комплекс «Панцирь-С1», но применение Rampage и в той ситуации остается под вопросом.

Дальность полета ракеты класса «воздух-поверхность» составляет 150 км, ее длина — 4,7 м., а масса боевой части — 150 кг, сообщает Ynetnews. Планируется, что ракета поступит на вооружение уже в этом году.

Rampage, которую можно запускать с истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II, предназначена для нанесения ударов по зенитным ракетным комплексам и материальным объектам противника. Как указывает The Drive, Rampage будет применяться в военной кампании Израиля в Сирии и против Ирана.

Как объяснил военному журналу Jane's генеральный директор и исполнительный вице-президент группы ракетно-космической техники IAI Боаз Леви, сверхзвуковая всепогодная боеголовка Rampage имеет возможность контролировать разброс осколков и степень подрыва. По этой причине он назвал ее удар «хирургически точным» и наносящим минимальный побочный ущерб, даже при том, что с момента запуска до момента поражения цели ракета проводит много времени в воздухе.

Он подчеркнул, что это оружие адаптировано для всех видов истребителей, состоящих на вооружении ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), и должно использоваться, в том числе, против зенитных батарей, штабов противника, складов вооружений и баз материально-технического обеспечения.

Что касается зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного и морского базирования «Панцирь-С», который якобы может быть уничтожен израильским Rampage, был разработан тульским КБ приборостроения имени Шипунова, входящим в холдинг «НПО „Высокоточные комплексы“ госкорпорации „Ростех“ . Машина предназначена для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любых погодно-климатических и радиоэлектронных условиях в любое время суток. Комплекс также способен осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Эта ракета действительно имеет большое значение для израильской армии, учитывая активные боевые действия, которые государство ведет в САР.

28 марта средства ПВО Сирии в очередной раз отразили воздушную атаку Израиля в районе Алеппо, сбив несколько вражеских целей. Как указывает сирийское агентство SANA, целью израильских ракет были некоторые объекты в промышленной зоне в Шейх-Наджар к северо-востоку от Алеппо, а также нанести удар по аэропорту.

В результате городу был нанесен материальный ущерб, в этом районе частично отсутствовало электричество. После случившегося журналист Левен Кемаль опубликовал в своем твиттере видео, на котором, как предполагается, запечатлена атака на Алеппо, но подлинность этого видео доказана не была.

До этого, 12 января, сирийские системы ПВО сбили большую часть ракет израильских ВВС, выпущенных по западным районам Дамаска, сообщал правительственный телеканал Ikhbariya. Там уточнили, что столица арабской республики подверглась обстрелу примерно в 23:30 пятницы (0:30 субботы мск).

»Удалось поразить несколько ракет над пригородом Меззе, где находится военный аэродром. Ракеты сбиты также над населенным пунктом Дждейде на шоссе Дамаск-Бейрут», — указали в сирийских СМИ.

Там уточнили, что система сирийской ПВО сбила минимум три ракеты. «ПВО Сирии отражают вражескую атаку и сбили несколько целей», — подчеркнули в сообщении.

Некоторое время спустя стало известно, что сирийский МИД направил письма руководителям ООН , в которых просил отреагировать на действия ВВС Израиля, организовавших воздушную атаку на пригород Дамаска ночью того дня.

«Эта вероломная агрессия укладывается в рамки попыток Израиля продлить кризис и войну с террористами в Сирии и поднять моральный дух остатков террористических группировок, действующих как его агенты, кроме того, это еще одна попытка израильского правительства уйти от решения обострившихся внутренних проблем», — подчеркнули в сирийском внешнеполитическом ведомстве.