Палестина попросила у России помощи

Палестина попросила у России помощи в оказании давления на Израиль из-за того, что еврейское государство удерживает часть палестинских налогов. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

С подобной просьбой обратился премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Штайе. Он сделал это во время встречи с главой российской дипмиссии в Палестине Айдаром Аганиным, передает агентство WAFA.

Как отмечается, Штайе хочет добиться от Израиля возмещения неуплаченных сумм. Во время встречи он также попросил Москву принять меры в отношении израильских поселенцев с российским гражданством.

Коме того, премьер считает, что такие страны, как Россия, Китай, Великобритания и Франция должны совместно с арабскими странами организовать международную мирную конференцию. Ее целью должно стать справедливое и всеобъемлющее решение палестинского вопроса, а также конец конфликта в регионе в целом.

Ранее этом году Израиль объявил, что намерен удержать 138 миллионов долларов из налогов и пошлин, переводимых Палестине. Еврейское государство объясняет свое решение тем, что такую сумму палестинская администрация выплатила гражданам, арестованным за нападения на израильтян, пишет РИА Новости.