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Палестина попросила у России помощи 

Lenta.ru + ещё 2 36 минут назад
Фото: Reuters
Палестина попросила у России помощи в оказании давления на Израиль из-за того, что еврейское государство удерживает часть палестинских налогов. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
С подобной просьбой обратился премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Штайе. Он сделал это во время встречи с главой российской дипмиссии в Палестине Айдаром Аганиным, передает агентство WAFA.
Как отмечается, Штайе хочет добиться от Израиля возмещения неуплаченных сумм. Во время встречи он также попросил Москву принять меры в отношении израильских поселенцев с российским гражданством.
Коме того, премьер считает, что такие страны, как Россия, Китай, Великобритания и Франция должны совместно с арабскими странами организовать международную мирную конференцию. Ее целью должно стать справедливое и всеобъемлющее решение палестинского вопроса, а также конец конфликта в регионе в целом.
Ранее этом году Израиль объявил, что намерен удержать 138 миллионов долларов из налогов и пошлин, переводимых Палестине. Еврейское государство объясняет свое решение тем, что такую сумму палестинская администрация выплатила гражданам, арестованным за нападения на израильтян, пишет РИА Новости.
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Ближний Восток , В мире , Политика , РИА Новости , Израиль , Палестина
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