Прихожане возвращаются в восстановленный храм Сорока младенцев в Алеппо

Прихожане в сирийском Алеппо активно возвращаются в восстановленный армянский храм Сорока младенцев, который был разрушен боевиками террористической группировки "Исламское государство" * в 2015 году.

Армянский храм Сорока младенцев, известный также как церковь Сорока мучеников, был освящен 30 марта 2019 года в сирийском Алеппо одним из ключевых иерархов Армянской апостольской церкви, католикосом Великого дома Киликийского Арамом I.

"Мы очень рады, что мы смогли вернуться и снова приходить сюда, потому что из-за войны мы давно не приезжали. Мы тоже почувствовали, что уже победа свершилась, потому что церковь — это место для собрания народа. Все братья, инженеры, доктора, рабочие могут теперь сюда прийти. Это большое счастье", — рассказал журналистам прихожанин Зварт Саркис.

Церковь Сорока мучеников подорвали боевики ИГ* в апреле 2015 года. Они заложили взрывчатку в прорытые под фундаментом подземные тоннели. Ранее сообщалось, что восстановление церкви Сорока мучеников финансировалось за счет пожертвований верующих армянской общины Алеппо. По словам инженера Габриса Тамасяна, при восстановлении храма были использованы сохранившиеся старые камни, здание находилось в руинах примерно на 70%. Церковь была основана в XV веке.

Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном члены диаспоры жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышлы. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию. Ранее МИД Армении заявлял, что республика предоставила убежище свыше 22 тысячам граждан Сирии, став третьим в Европе государством по числу принятых сирийских беженцев относительно численности населения страны.

Киликийский католикосат Армянской апостольской церкви (католикосат Великого дома Киликии) ─ административно независимый католикосат ААЦ, признающий первенство чести Эчмиадзинского католикоса всех армян и верховного патриарха ААЦ. В ведении Киликийского католикосата находятся епархии ААЦ в Ливане, Сирии и на Кипре.

*Террористическая организация, запрещенная в России.