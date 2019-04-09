«Стражи исламской революции» посмеялись над США

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана ) в ответ на намерение США признать его террористической организацией лишь усилит свою мощь. Об этом заявил глава подразделения Мохаммед Али Джафари, передает Reuters.

По его словам, «шаг США достаточно смехотворен, ведь стражи революции в сердцах людей». Джафари добавил, что в ближайший год будут увеличены как оборонительные, так и наступательные возможности частей.

В то же время один из командующих силами корпуса Мохсен Резаи потребовал от кораблей США держаться на расстоянии от иранцев. С таким требованием он обратился к президенту США Дональду Трампу . «Передайте своим военным кораблям, чтобы они не проходили рядом с лодками КСИР», — указал он.

8 апреля Иран признал центральное командование армии США террористической организацией и приравнял к террористам всех американских военных на Ближнем Востоке.

До этого Трамп подтвердил, что его администрация планирует признать КСИР террористической организацией.

КСИР — элитное подразделение иранской армии, предназначенное для защиты независимости государства, борьбы с оппозицией и обеспечения исламского общественного порядка.