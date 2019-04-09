В Турции ожидают развёртывания российской военной базы

Начав переговоры с президентом Владимиром Путиным в Кремле 8 апреля, Эрдоган назвал их значительными с точки зрения развития событий на сирийском треке.

Важная часть нашего сотрудничества именно в том, что мы вместе с вами, совместно продолжаем борьбу с террористическими группировками, которые представляют угрозу нашему региону. Особенно это касается шагов, которые мы уже предприняли и будем предпринимать в сирийском направлении, — заявил турецкий лидер в Москве.

Нетрудно понять, что в планах Анкары — получить всестороннее одобрение на операцию подконтрольных ей сирийских сил против курдских вооружённых формирований, которые, как утверждает она, представляют опасность для национальной безопасности. Соответствующая подготовка на севере Сирии уже ведётся.

#Turkish-trained National Army #FSA begun training with #Turkish helicopters for the upcoming military operation against the #YPG in Manbij and east of the Euphrates to do aerial landings into deep #YPG areas. Most likely to cut off a potential regime advance into #Manbij. pic.twitter.com/I9e0b8sopU— Ömer Özkizilcik (@OmerOzkizilcik) 8 апреля 2019 г.

Анонсированное решение американской администрации вывести свой военный контингент с северо-востока Арабской Республики, освобождённого руками многонационального альянса «Демократические силы Сирии» с преобладанием курдов, только чётче высвечивает угрозу турецкой военной операции.

В центре внимания Путина и Эрдогана не только проблемы, связанные с Сирией, но и вопросы торгово-экономического сотрудничества. В том числе — строительство АЭС «Аккую». Известно, что компания «Аккую Нуклеар», которая и занимается проектом по сооружению первой АЭС в Турции, уже подала заявку в Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК), чтобы получить лицензию на создание третьего блока станции. Пресс-служба компании ранее заявила, что задачей этого года также является конец формирования рельефа площадки. Пока что готово около 70% всей территории, а оставшиеся 30% будут реализованы до конца года, уточнили в компании в беседе с ТАСС. Завершение создания первого блока атомной электростанции запланировано на 2023 год. Глава департамента по реализации проектов ядерной энергетики при Министерстве природных ресурсов и энергетике Турции Ибрагим Халиль Дере называет проект важным шагом для республики.

За полторы недели до приезда турецкого лидера в Москву общественное мнение в Турции обсуждало риски договора о строительстве «Аккую». Импульсом для дискуссии стал материал известной турецкой журналистки Чигдем Токер, которая занимается проблемами торгово-экономических отношений Анкары с мировыми столицами. Ссылаясь на официальную документацию, Токер обращает внимание, что пункт № 5 основного договора от 2010 года недавно претерпел существенную трансформацию. Так, в перечне объектов, которые разрешено создавать россиянам в окрестностях Мерсина в рамках проекта «Аккую», Токер обнаружила «порты» и «терминалы для строительства коммерческих предприятий», хотя ранее в тексте фигурировали «строительные фабрики, склады, коммерческие предприятия и административные здания». В связи с этим российскую сторону подозревают в планах совершать морские перевозки и обеспечивать всю соответствующую логистику.

Чигдем Токер задаётся вопросом, почему подобные изменения были внесены в текст документа несвоевременно — спустя девять лет после того, как российская и турецкая стороны заключили соответствующие договорённости. С учётом факта, что АЭС «Аккую» будет обслуживаться Россией не один десяток лет, есть гипотеза, согласно которой сооружение портов и терминалов на территории Турции может преследовать не столько гражданские, сколько военные цели. Если допустить, что российское военное командование решит строить военную базу в Восточном Средиземноморье, то стоит обратить внимание, что сам Мерсин находится в нескольких десятках километров от американской базы «Инджирлик».

Если задать вопрос, почему турецкая сторона допустила такие изменения, ответ кажется простым: в настоящее время Турция несопоставимо больше зависима от намеренно созданного ею образа тактического союзника России, чем это было десятилетие назад. И чем дальше Анкара уходит из орбиты влияния Вашингтона, тем чаще она вынуждена делать Москве уступки. В том числе — в военной сфере. Вероятно, сделка по С-400 — это только начало.