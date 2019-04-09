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В Турции ожидают развёртывания российской военной базы 

News.ru 16 часов назад
Фото: Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российское военное командование сможет развернуть военную базу в Турции в долгосрочной перспективе. Такие предположения начали циркулировать в турецкой прессе после того, как в тексте основного контракта о строительстве АЭС «Аккую», которое ведётся в портовом городе Мерсин, местные журналисты нашли изменение, позволяющее российской стороне, по их мнению, работать над созданием портовых объектов. Обсуждение перспектив российского военного присутствия в республике началось за полторы недели до визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.
Начав переговоры с президентом Владимиром Путиным в Кремле 8 апреля, Эрдоган назвал их значительными с точки зрения развития событий на сирийском треке.
Важная часть нашего сотрудничества именно в том, что мы вместе с вами, совместно продолжаем борьбу с террористическими группировками, которые представляют угрозу нашему региону. Особенно это касается шагов, которые мы уже предприняли и будем предпринимать в сирийском направлении, — заявил турецкий лидер в Москве.
Нетрудно понять, что в планах Анкары — получить всестороннее одобрение на операцию подконтрольных ей сирийских сил против курдских вооружённых формирований, которые, как утверждает она, представляют опасность для национальной безопасности. Соответствующая подготовка на севере Сирии уже ведётся.
Анонсированное решение американской администрации вывести свой военный контингент с северо-востока Арабской Республики, освобождённого руками многонационального альянса «Демократические силы Сирии» с преобладанием курдов, только чётче высвечивает угрозу турецкой военной операции.
В центре внимания Путина и Эрдогана не только проблемы, связанные с Сирией, но и вопросы торгово-экономического сотрудничества. В том числе — строительство АЭС «Аккую». Известно, что компания «Аккую Нуклеар», которая и занимается проектом по сооружению первой АЭС в Турции, уже подала заявку в Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК), чтобы получить лицензию на создание третьего блока станции. Пресс-служба компании ранее заявила, что задачей этого года также является конец формирования рельефа площадки. Пока что готово около 70% всей территории, а оставшиеся 30% будут реализованы до конца года, уточнили в компании в беседе с ТАСС. Завершение создания первого блока атомной электростанции запланировано на 2023 год. Глава департамента по реализации проектов ядерной энергетики при Министерстве природных ресурсов и энергетике Турции Ибрагим Халиль Дере называет проект важным шагом для республики.
За полторы недели до приезда турецкого лидера в Москву общественное мнение в Турции обсуждало риски договора о строительстве «Аккую». Импульсом для дискуссии стал материал известной турецкой журналистки Чигдем Токер, которая занимается проблемами торгово-экономических отношений Анкары с мировыми столицами. Ссылаясь на официальную документацию, Токер обращает внимание, что пункт № 5 основного договора от 2010 года недавно претерпел существенную трансформацию. Так, в перечне объектов, которые разрешено создавать россиянам в окрестностях Мерсина в рамках проекта «Аккую», Токер обнаружила «порты» и «терминалы для строительства коммерческих предприятий», хотя ранее в тексте фигурировали «строительные фабрики, склады, коммерческие предприятия и административные здания». В связи с этим российскую сторону подозревают в планах совершать морские перевозки и обеспечивать всю соответствующую логистику.
Чигдем Токер задаётся вопросом, почему подобные изменения были внесены в текст документа несвоевременно — спустя девять лет после того, как российская и турецкая стороны заключили соответствующие договорённости. С учётом факта, что АЭС «Аккую» будет обслуживаться Россией не один десяток лет, есть гипотеза, согласно которой сооружение портов и терминалов на территории Турции может преследовать не столько гражданские, сколько военные цели. Если допустить, что российское военное командование решит строить военную базу в Восточном Средиземноморье, то стоит обратить внимание, что сам Мерсин находится в нескольких десятках километров от американской базы «Инджирлик».
Если задать вопрос, почему турецкая сторона допустила такие изменения, ответ кажется простым: в настоящее время Турция несопоставимо больше зависима от намеренно созданного ею образа тактического союзника России, чем это было десятилетие назад. И чем дальше Анкара уходит из орбиты влияния Вашингтона, тем чаще она вынуждена делать Москве уступки. В том числе — в военной сфере. Вероятно, сделка по С-400 — это только начало.
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Ближний Восток , Армия , Политика , Статьи , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , АЭС Аккую , Минприроды , ИТАР-ТАСС , Анкара , Мерсин , Москва , Сирия , Турция
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