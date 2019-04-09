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Посол Палестины оценил «сделку века» США по Ближнему Востоку 

RT на русском 46 минут назад
Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что «сделка века», которую предлагают США по ближневосточному урегулированию, является отходом от всех международных законов.
«Ключевые для нас вопросы статуса Иерусалима, возвращения палестинских беженцев и ликвидации нелегальных еврейских поселений в трамповской сделке не решаются», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Посол отметил, что Россия должна играть «ещё большую роль в ближневосточном урегулировании».
«Мы обращаемся к России с просьбой не допустить принятия «сделки века» в одностороннем порядке, как это было в случае с признанием Иерусалима столицей Израиля и переносом посольства США или с Голанскими высотами», — добавил дипломат.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал продвигаемую США «сделку века» по палестино-израильскому конфликту.
В октябре 2018 года замгенсекретаря Народного фронта освобождения Палестины Талял Наджи заявил, что «сделка века», которую предлагают США по ближневосточному урегулированию, вызывает сомнения.
RT на русском: последние новости
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Комментарии13
Ближний Восток , Видео , Политика , США , Сергей Лавров , газета "Известия" , Иерусалим , Москва , Палестина
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