Counterpunch (США): правда, что США утратили военное превосходство над Россией?

Counterpunch (США) отмечает, что этот русский американец «пытается убедить жадного орла, что от его войны с осмотрительным медведем проку не будет никому», а главная цель его книги — помочь родной стране отстоять национальный суверенитет и предотвратить мировую ядерную войну. Оказывается, не все россияне, получившие работу в США , ругают Россию и прочат ей катастрофу. В рецензии на книгу Андрея Мартьянова авторотмечает, что этот русский американец «пытается убедить жадного орла, что от его войны с осмотрительным медведем проку не будет никому», а главная цель его книги — помочь родной стране отстоять национальный суверенитет и предотвратить мировую ядерную войну.

Когда я впервые услышал об Андрее Мартьянове, к его намерениям я отнесся скептически. 1963 года рождения, уроженец Баку , Азербайджанская СССР, офицер российских ВМС и эксперт по военным вопросам. Принимал участие в конфликтах на Кавказе. В середине 1990-х годов по неустановленным причинам переехал в США. В настоящее время — директор лаборатории в аэрокосмической компании и автор блогов на сайте Военно-морского института США и по противоположную от него сторону на сайте «Критический обзор Унза» [Рон Унз (Ron Unz), бизнесмен и бывший кандидат в губернаторы Калифорнии, его сайт предлагает точки зрения и трактовки событий, альтернативные общепринятым, — прим. ред.].

В общем, это не рядовой левак или борец за мир, но прочитав его книги и подборку статей на сайте самого агрессивного военно-морского института в мире, я пришел к выводу, что этот русский американец пытается убедить жадного орла, что от его войны с осмотрительным медведем проку не будет никому. Вот вывод из одной его статьи.

«Сегодняшний российский флот постепенно становится более упорядоченной и мощной версией своего бывшего советского «я" и может выполнять любые задачи по защите своей страны. Таким образом, ВМФ России наконец-то нашел свое предназначение. Учитывая огромный и нередко печальный опыт российских боевых действий, это немалое достижение. Особенно учитывая отсутствие внятной военно-морской доктрины».

Это заявление вполне соответствует главной цели мартьяновской книги — помочь родной стране отстоять национальный суверенитет и предотвратить мировую ядерную войну. Как он сам признает в заключительной главе книги «Потеря военного превосходства», больше всего его волнует, что США своими действиями развяжут третью мировую.

«Главная задача сегодня — во что бы то ни стало предотвратить всякую возможность, что эта страна, одержимая самовнушенной исключительностью, развяжет Армагеддон из-за осознания собственного бессилия».

Что ж, это ни для кого не секрет.

Камбодже/ Мартьянов полагает, что при всей своей гордыне США со времен Второй мировой проиграли бóльшую часть войн, которые сами же развязали. Корейская война зашла в тупик. Во Вьетнаме Лаосе США проиграли. Афганистан не будет покорен никогда. Победа над иракской армией, уступающей США во всем, оставила колыбель цивилизации в руинах и лишь разожгла в сердцах местных жителей ненависть к Америке. Нынешнее правительство Ирака хочет, чтобы США убрались восвояси. От ливийского лидера Каддафи США избавились, но на смену ему пришли три самопровозглашенных правительства и мусульмане-экстремисты, которые не гнушаются кровавыми расправами, контрабандой и работорговлей. Некогда богатейший народ Африки оказался в числе беднейших. США посеяли рознь в Сирии и на Украине , где в результате переворота у власти обосновалось неофашистское правительство.

Американские военные куда больше думают о наступательных вооружениях, чем об обороне. И поэтому в 2001 году не смогли уберечь даже собственную святую святых, включая Пентагон , от атаки 19 террористов. 70% военного бюджета идет на ведение войн за границей с целью захвата чужих ресурсов.

Это — прямое следствие мировоззрения, которое я называю «Америка Über Alles» («Америка превыше всего» по-немецки — прим. ред.). В той или иной степени оно свойственно всем американцам с рождения. Бывший помощник министра финансов Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс (Paul Craig Roberts) отозвался так:

«Бред величия американской исключительности и мифы, его подпитывающие, в этой давно назревшей книге громятся безжалостным анализом».

Фактами, документами и доктринами Мартьянов доказывает нам, что США всегда были в контрах с Россией, крупнейшей в мире страной, которая к тому же полностью обеспечена собственными ресурсами. США лгут, что выиграли Вторую мировую вместе с Великобританией . Все доказательства уверяют нас в обратном. Победоносные российские войска разгромили нацистов на Восточном фронте и двинули главные силы в Европу. Одолеть японцев США помогли тоже русские — высадив на Хоккайдо почти миллион солдат и исполнив свое обещание президенту Рузвельту.

Объясняя этот сугубо американский взгляд на вещи, Мартьянов цитирует речь одного из отцов американского «реализма» Ганса Моргентау (Hans Morgenthau), которую тот произнес в 1957 году в Военно-морском колледже США.

«…Даже если бы Россией по-прежнему правили цари, даже если бы Ленин умер от кори еще ребенком, даже если бы о Сталине никто и слыхом не слыхивал, Советский Союз был бы столь же могущественным, как и сейчас, а российская проблема стояла бы столь же остро. Если бы русские армии стояли там же где и сейчас, и если бы их техническое развитие было на том же уровне, что и сегодня, перед нами бы встали те же самые проблемы».

Несмотря на все злодеяния Сталина против собственного народа, он строил «социализм в отдельно взятой стране». Политику «сдерживания» в годы холодной войны развязал не Сталин, а Черчилль и Трумэн, — и советское руководство она не беспокоила. Восстания против тирании и борьба за социализм вспыхивали по всему миру, но Советы всякий раз их предупреждали. США же, напротив, расширялись за счет неоколониальных замашек — можно сказать, по-империалистически, — не обязательно прямой оккупацией, но контролируя ресурсы и определяя внешнюю политику бóльшей части мира, включая бывших европейских колонизаторов.

Как пишет Мартьянов:

«ВМФ СССР, равно как и современный российский, строился по сути с единственной целью: предотвратить нападение НАТО на СССР с моря. Проекция силы в традиционном понимании ВМФ США — последнее, что бы пришло в голову советским стратегам. Намерений развязывать войну ни у кого не было — наоборот, задача стояла ее предотвратить».

«Возможность нанести серьезный ущерб европейским членам НАТО у России есть, но, даже если не брать в расчет статью 5 устава НАТО, по которой в конфликт могут вступить США — предположим, что этой статьи не существует — встает важный вопрос: чего ради России нападать на европейские страны и причинять им ущерб, если они гораздо полезнее в свободном и процветающем виде, чем в разрушенном и, теоретически, порабощенном?»

«Чтобы достичь достаточной военной мощи и заручиться общественной поддержкой, необходимой для реализации своих военных намерений, США вынуждены неукоснительно соблюдать сложный алгоритм. Им приходится одновременно расписывать ряд угроз, — подчас с вопиющими преувеличениями, — и при этом настаивать, что в военном отношении они превосходят любую державу. Это весьма шизофреническая политика, которая чревата неразрешимым противоречием: если кто-то провозглашает себя всемогущим, а США делают это постоянно, то доказать свою уязвимость крайне сложно. С точки зрения психиатрии, этот феномен чем-то сродни так называемой «русофрении": когда Россия дышит на ладан, но при этом готова поработить США и весь западный мир в придачу. Этот классический сценарий из книги Оруэлла „1984", который также включает в себя такие идеологические императивы как сеансы ненависти и публичные уверения в собственной лояльности к власть предержащим“.

»Список военных вмешательств США за последние 70 лет не знает себе равных. Поэтому неудивительно, что всемирные опросы общественного мнения неизменно ставят США на первое место как главную угрозу миру во всем мире. Ни одна страна не может себе позволить столь обширный ряд войн по всему миру, как США».

Хроническая ложь о победоносном участии в войнах во имя человеческих прав по-прежнему изрыгается политиками и средствами массовой информации в неразбавленном виде. Так, сегодня правительство Трампа претендует на победу над ИГИЛ* в Сирии, хотя на самом деле для победы над «Исламским государством»* или «Аль-Каидой» * США сделали немного. Скорее, главную роль сыграла решимость российского правительства и старание российских военных не допустить, чтобы Сирия оказалась в руках террористов. Американские военные, участвовавшие в борьбе с террористами, работали наперекор друг другу. Конкуренция между армией и флотом США, а также между вооруженными силами и силовыми структурами вроде ЦРУ нередко приводила к тому, что одна группа террористов сражалась с другой группой террористов, — а США поддерживали обеих.

Весь так называемый «Рашагейт» тоже замешан на лжи. Когда Владимир Путин стал президентом, он, подобно своему не просыхающему предшественнику Борису Ельцину , попытался было дружить с США и даже стать союзником. Путин даже обсуждал с Джорджем Бушем возможность вступления России в НАТО и ЕС , но лидеры США эту перспективу отвергли. Несмотря на это, Путин все же предложил Бушу поддержку в его войне с Афганистаном. Единственное ключевое различие между Ельциным и Путиным было (и есть) в том, что последний пытается обратить вспять разрушительную экономическую политику команды Ельцина-Клинтона, которая оставила Россию поруганной и разграбленной (а доля бедных выросла с 1,5% до 50% населения). Путин пытается восстановить национальный суверенитет с сильной капиталистической экономикой, где богатые не увиливают от уплаты налогов.

Буш «наградил» Путина, отменив важнейший договор о противоракетной обороне, заключенный еще республиканцем-консерватором Ричардом Никсоном и советским лидером Леонидом Брежневым в 1972 году. А еще Буш напустил ЦРУ разжигать террористические конфликты на российских задворках.

Старший советник Буша Карл Роув (Karl Rove) подытожил суть внешней политики США так:

«Сейчас мы — империя, и когда мы действуем, мы создаем свою собственную реальность. И пока вы ее изучаете — со всем благоразумием — мы будем действовать снова. Появятся новые реальности, которые вам тоже придется изучать, и так и будет впредь. Мы — движущая сила истории, а вам — всем вам — не остается ничего другого, кроме как просто наблюдать». («Нью-Йорк Таймс», 17 октября 2004 года).

Прошло семь лет, прежде чем осторожный и дисциплинированный российский лидер осознал, что построить дружбу / союз с США невозможно. В 2007 году Путин выступил с исторической речью в Мюнхене, в которой он просто-напросто констатировал очевидное: «основополагающим принципом, на которых строилась внешняя политика США, был односторонний подход, основанный как на реальной, так и на самовнушенной национальной мощи, а он это отверг», — пишет Мартьянов. Но «герой войны» сенатор Джон Маккейн (John McCain) путинский реализм истолковал как «наиболее агрессивное высказывание российского лидера со времен окончания холодной войны».

Путин осознал, что внешняя политика США строится на военном превосходстве, поэтому он начал перевооружение российской армии, чтобы защитить страну от любых поползновений США. Уже в следующем, 2008 году он дал понять США, что забрать в НАТО Грузию или Украину и окружить себя еще теснее Россия не позволит.

Россия не нападала на Грузию первой, это очередная американская ложь. Даже бывший советник по национальной безопасности и госсекретарь Кондолиза Райс позже признала, что войну затеяла Грузия.

Президент Грузии Михаил Саакашвили напал на независимые государства Южную Осетию и Абхазию. Пока Россия не ответила, было убито немало местных жителей — и даже российских солдат. Российско-грузинская война в августе 2008 года показала, что c традиционными российскими силами необходимо считаться. Россия послала в Грузию армию, сопоставимую по размерам с грузинской. Однако грузинские силы были плохо обучены США / НАТО и потерпели разгромное поражение всего за четыре дня.

Помимо альянса с НАТО, США имели на Грузию планы как на трубопровод для нефти, — ранее они требовали того же от Афганистана, а в 2009 пытались провернуть то же самое с Сирией. «Талибан» * сказал «нет», и США ввели войска. Асад сказал «нет», и США в 2011 году разожгли против него восстание. В 2005 году свой трубопровод через Грузию они получили — и сырая нефть из Каспийского моря потекла в Средиземное. Но аппетит США оказался неутолим, вот что такое «глобализация».

От других правдивых и информативных книг альтернативных издательств об отношениях России / СССР и США книга Мартьянова отличается еще и тем, что эксперт анализирует вооруженные силы обеих стран и наглядно показывает, у кого какой потенциал.

Современное российское вооружение

«Все эти годы после одностороннего выхода США из Договора по ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия», — сообщил Путин в 2018 году в обращении к Федеральному Собранию. «Технологические прорывы уже реальность. Чего, к сожалению, не скажешь о дипломатических».

Посыл Путина ясен: «Тогда вы нас не послушали, но теперь-то придется».

Мартьянов утверждает, что на сегодняшний момент по военному потенциалу у нас паритет:

1) В будущих конфликтах без применения ядерного оружия США придется иметь дело с фактически равным или вовсе равным соперником, обладающим автоматизированной системой управления, командования, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки, которая сопоставима с американской.

2) Реальное и мнимое преимущество США в электронных средствах ведения войны будет значительно уменьшено или полностью подавлено нынешними и будущими электронными средствами ведения войны противника, что вынудит силы США воевать в условиях частичной или полной электронной слепоты и с частично или полностью выведенными из строя коммуникациями и компьютерными сетями.

3) США столкнутся с боевыми технологиями, которые не только сопоставимы, но зачастую лучше спроектированы и даже превосходят американские аналоги — от бронетехники и артиллерии до гиперзвуковых противокорабельных ракет.

4) Современные ВВС противника и передовые системы противовоздушной обороны значительно снизят эффективность ВВС США, опору их войск.

5) Уже сегодня американским военным приходится считаться с тем, что их полигоны, объекты тыла и коммуникации являются мишенью для массированных залпов дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет большой дальности. Никогда прежде в своей истории с такой мрачной реальностью американские военные не сталкивались.

В доказательство того, что выиграть обычную войну у России США не способны, и что российское оружие направлено лишь на то, чтобы предотвратить американские попадания по российским целям, Мартьянов приводит в пример немало видов вооружений — подробно их анализировать у меня нет ни времени, ни места.

Но вот лишь один пример современного российского оружия и его возможностей.

«Российские истребители поколения 4++, такие как Су-35С, оснащенные радаром «Ирбис", способны „видеть" даже истребитель F-22 на расстоянии до 90 километров, не говоря уже о современных комплексах ПВО, таких как С-400, которые могут отслеживать и поражать любые воздушные и баллистические цели. Появление революционной системы ПВО С-500 может полностью закрыть воздушное пространство России и ее союзников для любых воздушных или даже баллистических угроз В 2007 году гиперзвуковая ракета 3М22 „Циркон" уже радикально преобразила войну на море и сделала даже отдаленные моря запретной зоной для любого крупного надводного боевого корабля США, в особенности авианосцев Готовятся к развертыванию стратегические бомбардировщики Ту-160М2 с новыми крылатыми ракетами дальностью 10 000 км. Совместный запуск сотен таких ракет с воздуха и подводных лодок может фактически вывести американское государство из строя с минимальными потерями среди гражданского населения“.

Попытки подружиться или, по крайней мере, завязать с США союзнические отношения надоели не только Путину, правительству и военным. Народу они тоже осточертели. А это означает, что США снова добиваются „смены режима“ — с пресловутым „вмешательством в выборы“ — вопреки воле народа. Всего лишь треть россиян видят смысл в том, чтобы поддерживать с США хорошие отношения, показывают опросы Института Гэллапа и данные местной статистики за 2017 и 2018 год. Опрос издания „Взгляд“ в 2018 году показал, что 80% россиян смотрят на США нейтрально или даже враждебно.

“Лишь 14,7% хотят с США союзнических отношений. США перестали быть в глазах россиян образом для подражания, — будь то экономическим, культурным или социальным, — и большинство их рассматривают Америку как вполне реальную угрозу», — заключает Мартьянов.

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* террористические организации, запрещенные в России