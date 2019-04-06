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Нетаньяху пообещал аннексировать еврейские поселения на Западном берегу 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предвыборном телеинтервью пообещал аннексировать еврейские поселения, расположенные на оккупированных палестинских территориях Западного берега реки Иордан.
Палестинцы, с которыми в этом солидарна большая часть международного сообщества, требуют от Израиля вернуть весь Западный берег вместе с уже аннексированным Восточным Иерусалимом для создания там, а также в секторе Газа, собственного независимого государства.
"Я не буду делить Иерусалим, я не будут выкорчевывать ни одного поселения, я позабочусь о том, чтобы мы сохранили контроль над землями к западу от реки Иордан. Перейдем ли мы к следующему этапу? Ответ — да, я собираюсь применить суверенитет (Израиля к поселениям — ред.)", — цитирует Нетаньяху 12-й канал израильского телевидения.
В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые были захвачены в 1967 году и позднее аннексированы, Израиль до сих пор не распространил своего суверенитета на поселения Западного берега, где живут сотни тысяч его граждан-евреев.
"Я не делаю различия между поселенческими блоками и изолированными поселениями. Каждое поселение — израильское, и на нас, правительстве Израиля, лежит ответственность за них", — сказал Нетаньяху.
Во вторник в Израиле состоятся парламентские выборы, по итогам которых Нетаньяху рассчитывает получить право на то, чтобы сформировать и возглавить правительство в четвертый подряд и пятый в карьере раз.
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Ближний Восток , В мире , Биньямин Нетаньяху , Израиль
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