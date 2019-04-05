En Son Haber (Турция): США снова сделали угрожающие заявления

Госсекретарь США Помпео откровенно пригрозил Турции разрушительными последствиями за покупку С-400.

США, которым нестерпимо сотрудничество Турции с Россией , пытаются оказывать давление на Анкару

«Мы предупредили Турцию»

Представитель Госдепартамента США Роберт Палладино (Robert Palladino) заявил: «Госсекретарь Помпео выразил поддержку продолжающимся переговорам относительно северо-восточной Сирии , предупредив о потенциально разрушительных последствиях односторонних военных действий Турции в регионе».

Наряду с этим Помпео отметил, что в США «обеспокоены покупкой С-400», и призвал Турцию освободить всех задержанных американских граждан.

За этим последовало заявление вице-президента США Майка Пенса (Mike Pence): «Покупка Турцией С-400 представляет большую опасность для НАТО . Если Турция закупит С-400, то в таком случае она рискует быть исключенной из программы Ф-35 (F-35). Турция должна сделать выбор».

Предлог — «вы сблизились с Россией»

Турция стала членом НАТО в 1952 году. США, ее союзник по НАТО, много лет морочили Турции голову продажей «Пэтриот» (Patriot). В результате, когда Турция заключила соглашение с Россией по С-400, США вдруг изменили свою позицию. Когда Турция попыталась принять меры для обеспечения собственной безопасности, США вместе с другими союзниками по НАТО стали угрожать Турции политикой санкций под предлогом ее сближения с Россией.

Комментарии читателей:

HADi BUYUR: Даже Америка боится, что мы станем крупной силой в регионе. Не останавливаться, полный вперед. Не будем отказываться от нашего дела.

Vatan: Наш выбор — С-400. Долой США и Израиль

fisko: Хорошо, дело ваше. Теперь запчасти для Ф-35 будете покупать у ваших саудовских друзей.

türkoloji: Что вы сделаете? Разорвете отношения, накинетесь на нашу экономику или будете убивать еще больше мусульман, отправлять еще больше оружия РПК [Рабочей партии Курдистана] / YPG [Отрядам народной самообороны]?

sivaslı: Наш курс известен: полностью независимая Турция.

Adanalı Sebo: Мы сделали свой выбор, сынок.

kafalar karışık: Их обязали, что ли, каждый день делать заявления?

murteza hep doğru söyler: Мы ни в коем случае не должны отказываться от С-400. Как говорили наши великие предки, если кто-то приходит за данью — ты умрешь, если нужно, но не заплатишь. Так нам и нужно двигаться вперед.

kalopika: Лучше бы таким словесным недержанием вы страдали тогда, когда Греция покупала С-300.

pece basortusu bahane: Когда мы получим С-400, в нашей стране и соседних государствах даже птица без разрешения не пролетит. Они это знают, вот и беспокоятся. Если мы пойдем на попятную, они заставят нас сделать все, что пожелают, и Эрдогану придет конец. Это они тоже хорошо знают.

Hikmet: Вот увидите, Турция откажется от С-400…

CinAli: Почему перепугались? Понятно…! В числе целей, которые могут поражать эти системы, — малозаметные самолеты Б-2 (B-2) и Ф-117 (F-117), стратегические бомбардировщики Б-1 (B-1), Ф-111 (F-111) и Б-52 (B-52), самолеты радиоэлектронной борьбы ЕФ-111А (EF-111A) и ЕА-6, разведывательные самолеты ТР-1 (TR-1), самолеты раннего предупреждения (AWACS) Е-3 и Е-2, истребители Ф-15 (F-15), Ф-16 (F-16), Ф-35 (F-35) и Ф-22 (F-22), ракеты «Томагавк» (Tomahawk) и баллистические ракеты.

Hocalar içmemeli: Вы все время поддерживали террористов, а теперь угрожаете: «Не покупайте С-400, последствия будут плачевные». Да кто вы такие?

adem: Выйдем из НАТО!.. Договоримся с Россией по всевозможным вооружениям, включая ядерное оружие. США в любом случае ударят по нашей стране! Хоть купим С-400, хоть нет.. !

Pubg ye girek mi: Израильские лакеи…

Sen önce teröriste desteği kes: Вы говорите, что союзники Турции, и якобы по праву вмешиваетесь в нашу покупку С-400? Сначала решите, с кем вы: с террористами или с Турцией?

vatansever: Мы сделали выбор, о чем еще вы говорите? С-400 на подходе.

Vatandaş: Эта НАТО нам и так за все время не принесла никакой пользы, а только вред. Самое лучшее — это отказаться от членства.

HiSAR: С-400 назло им. По давлению США понятно, насколько правильным путем мы идем.

NOTA: НАТО существует только как видимость… У нее одно название… Ну еще заседания… Иногда она порицает, осуждает. На мой взгляд, будет лучше, если ее вообще не будет… Структура, которая заставляет впустую тратить деньги… Если бы НАТО существовала как реальный альянс и действовала в направлении своих целей, то сегодня в странах — членах НАТО терроризма не было бы.

cebberov: Они откровенно говорят: «Выбирай — или НАТО, или Россия».

TC: Если США требуют: «Не покупай», — значит мы на правильном пути, нам категорически не нужно отказываться от С-400.

selcuk cihan: Если Турция откажется от С-400, я тоже откажусь от нашего лидера, и точка.

yerli: Греция много лет владеет С-300, почему тогда США и НАТО не было слышно. Христианам они ничего не говорят. Дай-то бог, мы сделаем свои ракеты, не С-400 и не «Пэтриот».

sıradan vatandaş: Если сегодня над Турцией нависла террористическая угроза, то это проблема и НАТО. Если НАТО не считает это проблемой, то это не друзья, все предельно ясно.