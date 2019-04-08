Эрдоган заявил о системных нарушениях на выборах мэра Стамбула

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о системных нарушениях на выборах мэра Стамбула, в ходе которых, по его словам, у возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР) были украдены голоса.

Ранее ПСР подала апелляцию в центризбирком на предварительные итоги прошедших 31 марта выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу. ЦИК ведет пересчет голосов.

"Во время выборов в Стамбуле были не случаи нарушений, а системные нарушения. Мы видим, что организация действует и совершает преступления. Граждане настаивают, чтобы их права были соблюдены полностью. И наша обязанность их защитить. Есть доказательства с камер, другие доказательства. Речь идет о краже голосов на избирательных участках", — сказал Эрдоган журналистам.

"В Стамбуле 10 миллионов избирателей, и кто-то заявляет, что он выиграл, имеет непонятное преимущество всего лишь в 14 тысяч голосов — это никого не удовлетворит. Но окончательное решение примет ЦИК", — добавил турецкий лидер.

Правящая ПСР выиграла выборы в местные органы власти в 39 провинциях Турции, в частности, ее кандидаты победили на выборах в мэры Бурсы, Газиантепа, Трабзона, Самсуна, Кайсери. За кандидатов от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) избиратели отдали голоса в 21 провинции, среди которых Анкара, Стамбул, Измир, Анталья, Адана.

На выборах в органы местного самоуправления, которые в Турции проводятся один раз в пять лет, избираются мэры городов, руководители муниципалитетов, сельские и районные старосты и депутаты сельских советов.

Ожидается, что окончательные итоги выборов будут опубликованы в течение нескольких дней, после рассмотрения апелляций.