Ультиматум Пентагона: США остановили поставки Турции материалов для F-35 из-за С-400

США приостановили поставки оборудования для истребителей F-35 в Турцию в связи с решением Анкары приобрести российскую зенитную ракетную систему С-400.

«До тех пор пока Турция не примет однозначного решения отказаться от покупки российской С-400, мероприятия, связанные с поддержкой боеготовности турецких F-35, прекращаются», — заявил Reuters источник в Минобороны США.

Речь идет о приостановке поставок тренажеров, на которых турецкие пилоты должны были готовиться к полетам на F-35, пишет Bloomberg.

По мнению Пентагона, система С-400, которую намерена купить Турция, несет угрозу для безопасности самолета F-35. В НАТО опасаются, что радар С-400 научится отслеживать F-35, что сделает истребитель уязвимым для российских ПВО.

— Первые самолеты для Турции собраны, турецкие летчики находятся в США, проходя на них обучения. Это будет весьма чувствительный момент для Турции.

— Правильно ли понимаем, что это ультиматум?

— Да, это, по сути дела, ультиматум. Они и раньше предупреждали, но это было в форме заявлений, а теперь фактически поставлен ультиматум.

— Что выберет Турция, что ценнее для ее армии?

— Трудно сказать, у этих систем вооружения разные векторы предназначения. Здесь должно быть политическое решение. Если подходить с военно-технической точки зрения, есть альтернатива F-35 — российские Су-35. Возможен выбор другого самолета из стран Запада, тот же французский Dassault Rafale, но все упирается в политику. Думаю, если Турция обратится к Франции за поставкой Rafale, внутри НАТО начнется бой пауков в банке.

«безосновательными капризами, которые противоречат международному праву».

Анкара и Москва подписали соглашение о поставки С-400 на 2,5 млрд долларов в 2017 году. Это был первый контракт на поставку российского вооружения, заключенный участником НАТО.