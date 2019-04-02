Почему Израиль атаковал Алеппо и почему сирийские С-300 бездействуют?

Advance (Хорватия) уверен, что за бездействием С-300 кроются политические, а не технические причины. Израиль уже давно наносит авиаудары по Сирии , заявляя, что они направлены прежде всего против иранских формирований и ливанской Хезболлы . Это новая политика Израиля, цель которой ― помешать «укоренению Ирана ». А где же российские системы С-300, почему они не применяются против этих нападений? Почему молчит Россия ? Авторуверен, что за бездействием С-300 кроются политические, а не технические причины.

Ночью израильские силы атаковали северный сирийский город Алеппо и его окрестности. По сообщениям, поврежден и гражданский аэропорт. Некоторые подробности авиаудара стали известны в течение сегодняшнего дня. Как передает оппозиционный источник « Сирийский наблюдательный пункт за правами человека » (SOHR), целью ударов были иранские бойцы в Сирии, и как минимум семеро из них погибли.

Израиль пока еще ничего не подтвердил, но и не опроверг. Неофициальные источники сообщают, что удары наносились по иранским отрядам близ Алеппо — в промышленной зоне Шейх-Наджар. Там пострадал склад с оружием, принадлежащий иранским силам. Также поступила информация о том, что авиаудары были нанесены по авиабазе Найроб, которая также используется иранскими силами.

Я напомню, что Израиль уже давно наносит авиаудары по Сирии, заявляя, что они направлены прежде всего против иранских формирований и ливанской Хезболлы. Бывший глава Генерального штаба армии обороны Израиля Гади Айзенкот сказал, что Израиль нанес сотни бомбовых и ракетных ударов по иранским позициям по всей Сирии.

Интересно также, что, по словам Айзенкота, Израиль «более двух лет действовал в заданных рамках», после чего власть пришла «к консенсусу» насчет того, что «правила игры должны измениться». И теперь, как утверждает все тот же Айзенкот, удары наносятся все мощнее и чаще. «Только в 2018 году мы выпустили две тысячи ракет по позициям Ирана и Хезболлы», — сказал Гади Айзенкот.

В январе этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль принял новую политику, цель которой — помешать «укоренению Ирана», и эта политика проводится непрерывно вне зависимости от того, находится он сам в стране или нет.

«Мы согласовали перманентную политику по нанесению ущерба иранскому истеблишменту в Сирии, а также всем тем, кто хочет навредить нам… Это перманентная политика», — заявил Нетаньяху в начале этого года.

Какое-то время Израиль воздерживался от нападений после того, как Россия объявила ему, что он должен перестать атаковать Сирию (это произошло после инцидента со сбитым российским военным самолетом). Однако ясно, что этот период — уже в прошлом, и теперь Израиль «взялся за старое». С одобрения России? Возможно. Факт в том, в последнее время Нетаньяху и Путин активно обсуждали «ситуацию на Ближнем Востоке», и вопрос о присутствии иранских сил в Сирии, несомненно, стоял на повестке.

Если иранские силы подвергаются нападениям (Израиль раньше атаковал и отряды сирийской армии, прямо помогая исламистским боевикам), а это так и есть, то что Иран может сделать в ответ? Иранские представители заявляют, что Иран «ответит, если Израиль продолжит нападения». Теперь уже ясно, что Израиль продолжает, в том числе в самых северных районах Сирии. Однако кроме угроз Иран вряд ли сейчас может ответить или отомстить как-то еще, а в секторе Газа Израиль почти ежедневно доказывает, что его «месть за месть» всегда более жестока.

О промышленной зоне Шейх-Наджар в Алеппо известно, что там находится иранская база, которая сыграла важную роль в борьбе с боевиками. Я напомню, что сама битва за Алеппо была одной из самых масштабных из всех, произошедших в Сирии (с лета 2012 года до конца 2016 года), и нет сомнений в том, что иранские силы внесли свой вклад в победу сирийской армии в этой ключевой битве, которая, как и предполагалось, предопределила дальнейший ход войны.

Сейчас бои с исламистскими боевиками утихли, и экстремисты в большинстве своем побеждены (они контролируют только сирийскую северо-западную провинцию Идлиб), а иранские силы, по выражению израильтян, «укореняются». Израильтяне и американцы резко против этого. Более того, одной из основных причин своего отказа от вывода американских войск теперь, после того как ИГИЛ (запрещенная в РФ организация — прим. ред.) повержен, Вашингтон называл «иранское присутствие».

Ходили разговоры, что все иностранные стороны выведут свои силы из Сирии после завершения войны. Это и есть оптимальное решение, однако, судя по всему, никто в настоящее время не хочет так поступать. Более того, хотя сейчас бои не ведутся, все стороны, кроме ИГИЛ (якобы) все еще присутствуют на территории Сирии. Россия — на своих базах на западе страны и в других местах. США укрепились на востоке и юго-востоке. Турция присутствует в Идлибе и Африне. Экстремисты и террористы тоже — в Идлибе… А иранские силы в Сирии рассредоточены по разным регионам.

В подобной неупорядоченной ситуации вряд ли можно ожидать, что какая-то из сторон уйдет, а уж тем более Иран. Это означает, что израильские нападения будут еще долго продолжаться по всей Сирии — всюду, где присутствуют иранские силы.

Иран знает точно, сколько своих военнослужащих (или членов полувоенных формирований) он потерял в Сирии. И это отнюдь не то количество, из-за которого Иран решил бы вывести свои силы. Более того, это «приемлемые» потери, на фоне которых усиливается влияние Тегерана в Леванте. Поэтому ситуация могла бы не меняться очень долго, и тем не менее она меняется. Сейчас Израиль — единственный из всех, кто наносит удары вот уже несколько лет, абсолютно этого не скрывая. Но будет ли так продолжаться, вопрос.

Президент Турции Эрдоган осудил американское признание оккупированных Голанских высот частью Израиля. По мнению Эрдогана, это решение приведет к новым конфликтам и кризисам. Один такой кризис случится тогда, когда иранские силы расширят там свое присутствие, точнее когда они пробьются через Сирию, где все время находятся под прицелом израильских ВВС. Как и когда Израиль планирует нанести ответный удар, нам еще предстоит увидеть. Единственный вопрос, на который ответить можно уже сейчас, — это «где»: на Голанских высотах. Это единственное место, где Иран может, по крайней мере теоретически, угрожать израильской безопасности. Израиль тоже осознает это, поэтому и наносит свои удары. Ясно, что, по мнению Израиля, угроза совершенно определенная, иначе он не решился бы на подобные рискованные нападения. Можно только предполагать, где пролетали израильские самолеты, чтобы сбросить бомбы на Алеппо и окрестности, однако ясно: несмотря на передовые технологии, израильские самолеты могут быть сбиты (а это последнее, чего хотел бы Нетаньяху накануне предстоящих выборов).

А где же российские системы С-300, и почему они не применяются против этих нападений? Теории бытуют разные, в том числе есть теории заговора, согласно которым сирийские силы все еще недостаточно обучены или вообще еще не получили эти комплексы (!). Так или иначе пока это остается загадкой, однако не будет сюрприза, если выяснится, что за бездействием С-300 кроются политические, а совсем не технические причины…