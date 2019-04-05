Противодействие групповому удару крылатых ракет отработают на масштабных учениях ЦВО под Астраханью

В масштабных учениях задействованы около 4-х тысяч человек, более 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 60 самолетов и вертолетов.

Исследование эффективности применения новых способов противодействия групповому применению крылатых ракет и беспилотной авиации противника стали главными целями проведения масштабных командно-штабных учений по управлению группировкой авиации и войск противовоздушной обороны ЦВО на полигонах Капустин Яр и Ашулук, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин

«Учебными целями проведения командно-штабного учения явилось исследование эффективности применения новых способов противодействия групповому применению крылатых ракет и беспилотной авиации противника, а также совершенствование слаженности работы командных пунктов ПВО и авиации по организации боевого применения группировки авиации и войск ПВО с учетом опыта применения авиации и подразделений ПВО в современных вооруженных конфликтах», — подчеркнул командующий Центральным военным округом.

Для управления группировкой авиации и войск противовоздушной обороны ЦВО на полигонах в Астраханской области развернуто 22 командных пункта оперативного и тактического звеньев управления. На каждом командном пункте созданы системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами с использованием ЗРК «Тор» и «Оса-АКМ» во взаимодействии с средствами РЭБ.

Командно-штабные учения по управлению группировкой авиации и войск противовоздушной обороны под руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Лапина стартовали 4 апреля в Астраханской области.

В масштабных учениях задействованы около 4-х тысяч человек, более 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 60 самолетов и вертолетов. В Астраханскую область переброшены бомбардировщики Су-34 и Су-24, истребители МиГ-31, зенитные ракетные системы С-400 и С-300 разных модификаций.