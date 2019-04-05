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Противодействие групповому удару крылатых ракет отработают на масштабных учениях ЦВО под Астраханью 

ТК «Звезда» + ещё 11 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В масштабных учениях задействованы около 4-х тысяч человек, более 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 60 самолетов и вертолетов.
Исследование эффективности применения новых способов противодействия групповому применению крылатых ракет и беспилотной авиации противника стали главными целями проведения масштабных командно-штабных учений по управлению группировкой авиации и войск противовоздушной обороны ЦВО на полигонах Капустин Яр и Ашулук, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
«Учебными целями проведения командно-штабного учения явилось исследование эффективности применения новых способов противодействия групповому применению крылатых ракет и беспилотной авиации противника, а также совершенствование слаженности работы командных пунктов ПВО и авиации по организации боевого применения группировки авиации и войск ПВО с учетом опыта применения авиации и подразделений ПВО в современных вооруженных конфликтах», — подчеркнул командующий Центральным военным округом.
Для управления группировкой авиации и войск противовоздушной обороны ЦВО на полигонах в Астраханской области развернуто 22 командных пункта оперативного и тактического звеньев управления. На каждом командном пункте созданы системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами с использованием ЗРК «Тор» и «Оса-АКМ» во взаимодействии с средствами РЭБ.
Командно-штабные учения по управлению группировкой авиации и войск противовоздушной обороны под руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Лапина стартовали 4 апреля в Астраханской области.
В масштабных учениях задействованы около 4-х тысяч человек, более 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 60 самолетов и вертолетов. В Астраханскую область переброшены бомбардировщики Су-34 и Су-24, истребители МиГ-31, зенитные ракетные системы С-400 и С-300 разных модификаций.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Александр Лапин , Астрахань
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