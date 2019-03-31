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Французский эксперт раскрыл секрет успеха России в Сирии 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии за счет качественно проработанной стратегии.
Как отметил автор, России предрекали повторение в Сирии судьбы афганской кампании, однако все сомнения были очень быстро развеяны, когда в дело вступили современная техника и вооружение.
“Российские стратеги всегда учились на своих прошлых ошибках”, — пишет Ломбарди.
Москва показала, что грамотно ведет войны, которые в конечном итоге заканчиваются победой и серьезным расширением влияния, считает аналитик.
Помимо мощной военной техники и вооружения, многие образцы которого были опробованы в Сирии, автор указывает на четкую стратегию, с которой Россия подошла к конфликту. В наземных противостояниях были задействованы союзные силы, а прикрывали их ВКС, пишет он.
"Однако в конечном счете своим успехом в Сирии Россия, разумеется, обязана более всеобъемлющей стратегии, объединяющей тактику и новаторские современные военные инструменты с эффективной дипломатией на международном, региональном и местном уровне", — констатирует автор статьи.
Остается вопрос, каким будет продолжение этого успеха России в вопросе восстановления Сирии и экономического развития ближневосточного региона в целом, указывает эксперт.
"Только будущее покажет нам, удастся ли России, в конце концов, преуспеть там, где Запад до сих пор терпел полное поражение", — заключает Ломбарди.
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Ближний Восток , В мире , Политика , Москва , Сирия
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