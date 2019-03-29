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Запад готовит в Сирии «постановку» российской химатаки 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Спецслужбы Франции и Бельгии при поддержке боевиков запрещённой в России организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят в Сирии провокацию с химической атакой против гражданского населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина. При этом эксперт не исключает, что в постановке якобы российского удара будут использованы реальные яды.
По словам Купчишина, детали операции в сирийском Иблибе обсуждались между командирами террористов и представителями организации «Белые каски». В частности участники переговоров составляли план съёмок последствий, доказывающих применение правительственными войсками химического оружия.
«За участие в съемках сцен, изображающих последствия применения отравляющих веществ, установлены выплаты в размере 100 долларов США на человека», — отметил Купчишин.
Руководитель Центра по примирению также подчеркнул, что уже отсняты на видео удары военно-космических войск РФ по складам с боеприпасами боевиков. Эти кадры потом будут использованы в видеосюжетах о химической атаке российской армии.
При этом эксперты Центра не исключают, что западные спецслужбы вместе с боевиками намерены использовать в провокации настоящие отравляющие вещества, которые предположительно 23 марта под видом баллонов с кислородом в доставили в Идлиб.
Комментарии44
Ближний Восток , Армия , Войска , РИА Новости , Бельгия , Сирия , Франция
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