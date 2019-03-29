Запад готовит в Сирии «постановку» российской химатаки

Спецслужбы Франции Бельгии при поддержке боевиков запрещённой в России организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят в Сирии провокацию с химической атакой против гражданского населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина. При этом эксперт не исключает, что в постановке якобы российского удара будут использованы реальные яды.

По словам Купчишина, детали операции в сирийском Иблибе обсуждались между командирами террористов и представителями организации «Белые каски». В частности участники переговоров составляли план съёмок последствий, доказывающих применение правительственными войсками химического оружия.

«За участие в съемках сцен, изображающих последствия применения отравляющих веществ, установлены выплаты в размере 100 долларов США на человека», — отметил Купчишин.

Руководитель Центра по примирению также подчеркнул, что уже отсняты на видео удары военно-космических войск РФ по складам с боеприпасами боевиков. Эти кадры потом будут использованы в видеосюжетах о химической атаке российской армии.

При этом эксперты Центра не исключают, что западные спецслужбы вместе с боевиками намерены использовать в провокации настоящие отравляющие вещества, которые предположительно 23 марта под видом баллонов с кислородом в доставили в Идлиб.