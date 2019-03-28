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Подопечные России и Ирана делят армию Асада 

News.ru 28 марта 2019
Фото: Yang Zhen/Xinhua/Global Look Press
Внутри сирийских проправительственных сил продолжаются боестолкновения. На этот раз наблюдатели говорят о стычке, которая произошла в Алеппо между палестинскими добровольцами из «Лива аль-Кудс», с одной стороны, и бойцами 4-ой танковой дивизии и шиитскими ополченцами — с другой. Ситуация кажется обыденной с учётом вечных дисциплинарных проблем в правительственной армии, если бы не репутация вступивших в схватку сил. «Лива аль-Кудс» рассматривается как российская креатура (подразделение участвует в операциях российских военных с 2016 года), в то время как 4-ая дивизия и замеченные отряды ополчения — «клиенты» Ирана.
Столкновения произошли в районе Аль-Хамдания (юго-западная часть города Алеппо), когда пересекающие район бойцы «Лива аль-Кудс», как сообщается, были остановлены патрулём. В стычке приняли участие, с одной стороны, палестинские добровольцы, а с другой — не только бойцы 4-ой дивизии, но и Национальные силы обороны вместе с отрядом «Лива аль-Бакир» (входят в так называемые Локальные силы обороны). Недопонимание привело к использованию тяжелых пулеметов. Противостояние продолжалось несколько часов — ровно до тех пор, пока из находящейся поблизости Военной академии не прибыло подкрепление. Ранены, как сообщается, десятки людей. Есть данные и о погибших. После столкновений в округе Аль-Хамдания временно был введен комендантский час. Как известно, военнослужащие 4-ой дивизии вместе с ополченцами обеспечивают безопасность вокруг Военной академии, предполагаемого наблюдательного пункта иранских и проиранских сил — как Корпуса стражей Исламской революции, так и «Хезболлы».
Это не первый инцидент такого рода. Больше месяца назад конфликт разгорелся в районе сирийского города Шата на равнине аль-Гхаб (провинция Хама). В столкновениях тогда также принимала участие 4-ая дивизия, которой командует известный своими тесными связями с Ираном брат президента Сирии Махер Асад. Другой стороной конфликта выступил 5-ый корпус правительственной армии, который фактически управляется российским военным командованием. Предполагается, что российская сторона воспротивилась тому, чтобы подконтрольные Махеру формирования закрепились на стратегически важной равнине аль-Гхаб и продолжили обстрел зоны в провинции Идлиб, которая регулируется на основе российско-турецких договорённостей.
Пока что инициативы Кремля внутри сирийской армии говорят о намерении если не снизить иранское влияние, то упорядочить формирования.
С начала этого года палестинские добровольцы, как предполагается, начали пользоваться большой поддержкой российского командования. В ряды бригады вошли десятки новобранцев, прошедших подготовку на специальных объектах в лагере Аль-Хандрат под началом неофициальных российских советников — опытных «частников» из Vega PMC. Наблюдатели подмечают, что бойцы бригады располагают современным российским оружием, а некоторые из них — носят российскую военную форму. «Лива аль-Кудс» сосредоточены у российского наблюдательного пункта в Алеппо (район Ассоциации аль-Захра).
То, что почти во всех стычках с пророссийскими формированиями сирийской правительственной армии, фигурирует 4-ая дивизия, не кажется случайным. В первой половине 2018 года российское руководство приступило к реализации комплексного плана по реструктуризации вооруженных сил Арабской Республики и укреплению сети лояльных Москве офицеров. Российскому оборонному ведомству было крайне важно контролировать процесс подбора кадров и подготовку бойцов. Поскольку переформирование правительственной армии, инициированное Москвой, неизбежно повлекло за собой череду увольнений и отставок, в том числе тех людей, кого можно было с полной уверенностью назвать ставленниками иранского режима, это вызвало предсказуемое сопротивление тех, кто имеет тесные связи с этим режимом. Махер Асад оказался на передовой борьбы с попытками «неугомонных русских» вычистить сирийские казармы.
В среднесрочной перспективе российская сторона вряд ли прекратит свои реформы внутри армейских подразделений правительственной армии: на карту поставлено качество отношений с Израилем, столь необходимым для РФ по многим пунктам внешнеполитической повестки. Однако это и повышает риски полноценной междоусобицы — между теми, кому приелось влияние «режима аятолл» в называющей себя суверенной стране, и теми, кому этот режим сохранил карьеру и, возможно, жизнь.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Конфликты , Статьи , Министерство обороны , Хезболла , Иран
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